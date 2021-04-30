Латвийская предпринимательница написала объявление о поиске работника в своем Facebook по-русски. Трудовая инспекция отреагировала

Дело в том, что некоторое время назад Ольга искала работника с помощью объявления, размещенного на своей личной странице в фэйсбуке на русском языке. Трудовая инспекция отреагировала незамедлительно и прислала предписание — до 12 мая письменно отчитаться в своих действиях.

Интересно, что в самом документе фамилия предпринимательницы написана с ошибкой (Konuplova).

"Мы дожили до абсурда? Дарба инспекция (трудовая инспекция) вы меня читаете? Это моя личная страница. И пишу на каком хочу языке!", — восклицает Ольга.

Полностью пост можно увидеть ЗДЕСЬ.

Член Парламентской ассамблеи Совета Европы Борис Цилевич в комментариях к репосту данного поста отметил, что "(спросить) право имеют, наказывать — нет. Вопрос в том, является ли этот текст официальным обьявлением о вакансии, думаю, это просто неформальная информация о вакансии на личной странице в соцсетях, такая информация законом о языке не регулируется".

В настоящий момент Ольга ждет комментариев юриста.

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