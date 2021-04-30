Девушка дня. Экс-вратарь сборной России и модель Penthouse Елена Рыжикова

Елена росла в спальном московском районе Чертаново, и в детстве ее привлек совсем не девочковый вид спорта — футбол. Она пошла в местную секцию, где рубилась наравне с мальчиками, а потом перешла в стан самого популярного клуба России — московского ”Спартака”. Пусть и в его женскую версию.

(на этом фото Елена — справа — с супругой хоккеиста Ильи Аркалова - Элеонорой)

В 2005—2007 годах Рыжикова играла за ”Чертаново” в высшей лиге и хотя номинально была вратарем, во многих матчах помогала подругам по команде в нападении. Тогда же Елена начала выступать за молодёжную сборную России и стала серебряным призёром Всемирной Универсиады. Там сборная России с Еленой в составе стала первой в группе с Бразилией, затем в раунде плей-офф обыграла команды Великобритании и Ирландии. Но в финале неожиданно уступила команде… Северной Кореи.

Увы, вскоре Елена получила серьезную травму спины и с профессиональным футболом было покончено. Экс-голкипер всерьез увлеклась фотографией. Причем как в качестве модели, так и в качестве фотографа. Сотрудничала с различными спортивными медиа, в том числе с известным порталом "Чемпионат" (в качестве фотографа) и с мужским журналом "Penthouse" (в качестве модели). Фотографии, со знаменитой обнаженной фотосессии можно увидеть ЗДЕСЬ. Мы к сожалению, можем позволить себе публиковать только те фото, где чуть больше одежды.