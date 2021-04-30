Девушка дня. Экс-вратарь сборной России и модель Penthouse Елена Рыжикова(2)
Елена росла в спальном московском районе Чертаново, и в детстве ее привлек совсем не девочковый вид спорта — футбол. Она пошла в местную секцию, где рубилась наравне с мальчиками, а потом перешла в стан самого популярного клуба России — московского ”Спартака”. Пусть и в его женскую версию.
В 2005—2007 годах Рыжикова играла за ”Чертаново” в высшей лиге и хотя номинально была вратарем, во многих матчах помогала подругам по команде в нападении. Тогда же Елена начала выступать за молодёжную сборную России и стала серебряным призёром Всемирной Универсиады. Там сборная России с Еленой в составе стала первой в группе с Бразилией, затем в раунде плей-офф обыграла команды Великобритании и Ирландии. Но в финале неожиданно уступила команде… Северной Кореи.
Увы, вскоре Елена получила серьезную травму спины и с профессиональным футболом было покончено. Экс-голкипер всерьез увлеклась фотографией. Причем как в качестве модели, так и в качестве фотографа. Сотрудничала с различными спортивными медиа, в том числе с известным порталом "Чемпионат" (в качестве фотографа) и с мужским журналом "Penthouse" (в качестве модели). Фотографии, со знаменитой обнаженной фотосессии можно увидеть ЗДЕСЬ. Мы к сожалению, можем позволить себе публиковать только те фото, где чуть больше одежды.
Сейчас Елена тренирует детей. Причем рекламирует свои тренировки соответствующим образом в инстаграме, публикуя свои фото с подписью - "Вкратце о том, как футбол "уродует" женское тело и делает из девушки- мужика". Мы тоже можем оценить, как футбол "уродует" тело.
и нет-нет да и участвует в любительских матчах: причем за мужскую команду "Стармикс". Если у кого-то есть сомнения в уровне турниров, в которых играет эта команда, а также в уровне игры 33-летней голкиперки, посмотрите видео. Вот так она тащит пенальти.
А вот так жонглирует мячом.
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