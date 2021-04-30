Можно ли превратить Марс в обитаемую планету?

Всюду, куда ступала нога человека, окружающая среда в той или иной мере менялась под его нужды и пожелания. Если уместно сравнение с ремонтом квартиры или благоустройством уже построенного дома с водопроводом, электричеством и кондиционированием воздуха, то в далеком будущем цивилизации, возможно, придется столкнуться с более грандиозным по масштабам проектом — построить с нуля новый дом, то есть сделать целый мир пригодным для жизни. Насколько реальны теории и фантазии о терраформировании Марса — его превращении в относительно комфортную для колонизации планету?
На Марсе нет условий, которые на Земле воспринимаются как сами собой разумеющиеся. Больше нет — существует ряд доказательств, что много миллиардов лет назад хотя бы часть этих условий была и на Марсе. Что же необходимо для того, чтобы жизнь на этой мертвой планете сделать более комфортной и похожей на земную?
Очень желательна умеренная температура без сильных перепадов между ночью и днем. Абсолютно необходима вода, ведь всю нужную воду на космических кораблях не привезти. Будет замечательно, если кратеры и пересохшие русла древних рек снова наполнятся жидкой водой. Но для этого нужна атмосфера, а она на Марсе очень разреженная — атмосферное давление составляет всего 0,6% от среднего земного на уровне моря. Если температура воздуха вблизи от экватора днем поднимается выше нуля, то атмосферное давление не позволяет воде на Марсе быть жидкой. Возобновление атмосферы — самое главное, центральное задание, и на него опираются все грандиозные задумки по терраформированию Марса. И это задание очень сложное.