Можно ли превратить Марс в обитаемую планету?

На Марсе нет условий, которые на Земле воспринимаются как сами собой разумеющиеся. Больше нет — существует ряд доказательств, что много миллиардов лет назад хотя бы часть этих условий была и на Марсе. Что же необходимо для того, чтобы жизнь на этой мертвой планете сделать более комфортной и похожей на земную?

Очень желательна умеренная температура без сильных перепадов между ночью и днем. Абсолютно необходима вода, ведь всю нужную воду на космических кораблях не привезти. Будет замечательно, если кратеры и пересохшие русла древних рек снова наполнятся жидкой водой. Но для этого нужна атмосфера, а она на Марсе очень разреженная — атмосферное давление составляет всего 0,6% от среднего земного на уровне моря. Если температура воздуха вблизи от экватора днем поднимается выше нуля, то атмосферное давление не позволяет воде на Марсе быть жидкой. Возобновление атмосферы — самое главное, центральное задание, и на него опираются все грандиозные задумки по терраформированию Марса. И это задание очень сложное.