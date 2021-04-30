Из-за акта вандализма на нарвском променаде полиция возбудила уголовное дело

От имени Департамента городского хозяйства в полицию было подано заявление, также были переданы записи с камер видеонаблюдения.

Заведующая отделом имущества нарвского Департамента городского хозяйства Наталья Шибалова говорит, что сумма ущерба, в которую входят и работы по восстановлению монетоприемника, оцениваются в 670 евро.

”На записи видно, кто совершил преступление. С большой долей вероятности можно установить этих лиц, — предполагает представитель департамента, но при этом отмечает, что в данном случае вопрос заключается в следующем: насколько вероятно, что с этих людей можно будет востребовать компенсацию за причинённый ущерб.

Следователь Нарвского отделения полиции по особым делам Жанна Тихомирова говорит, что 27 апреля было заведено уголовное дело в связи с имевшим место быть актом вандализма. ”Детали случившегося будут установлены в рамках начатого уголовного производства”, — отмечает следователь.

По словам вице-мэра Нарвы Сергея Горлача, полиция пока не сообщала о том, что злоумышленники найдены. ”Туалет будет отремонтирован и приведен в порядок за городской счет. Все это очень огорчает. Я сомневаюсь, что это было сделано с целью наживы. Скорее всего, это простой вандализм”, — убежден Горлач.

Судя по фотографиям, который сделал фотокорреспондент RusDelfi, монетоприемник уже отремонтирован.

Можно ли сделать данный туалет бесплатным? По словам Шибаловой, город несет расходы на содержание этого туалета. К тому же, изначально при проектировке он был задуман, как платная услуга.

”Да, были такие мысли сделать его бесплатным, — подтверждает Наталья Шибалова. — Но надо взвесить все плюсы и минусы”.

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