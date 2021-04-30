Какие риски таит в себе паспорт вакцинации?

По его словам, хотя страны Евросоюза согласились ввести паспорта вакцинации, на самом деле, окончательное решение ещё не принято. В четверг Европейский парламент будет рассматривать соответствующие документы лишь в первом чтении.

”Хотя все заинтересованные стороны намерены очень быстро пройти все процедуры, тем не менее, процедура есть процедура”, — отмечает Полещук.

Он считает, что к июню паспорта вакцинации будут готовы лишь при самом оптимистичном сценарии, ибо вполне возможно, что будут и изменения правил, и изменения подходов к ситуации, так как ”уже сейчас понятно, что Европейский парламент смотрит на некоторые вопросы по-другому, чем страны-члены, которые будут голосовать за этот документ”.

Прежде всего государства хотят получить большую свободу действий: они не согласны с ограничениями, которые связаны с внедрением этих паспортов не только при пересечении границы, но и внутри страны.

Несмотря на то, что в первую очередь паспорт вакцинации нужен для того, чтобы было легче пересекать границы между странами-членами Европейского Союза, в некоторых странах, по словам Полещука, шла речь и том, чтобы использовать его внутри страны и каким-то образом регулировать доступ к определённым товарам и услугам.

”Например, в Израиле, — говорит юрист, — невакцинированный человек не может пойти в некоторые кафе и магазины”.

О подобных ограничениях ведутся обсуждения и в других странах-членах Евросоюза.

Вопрос дискриминации очень сложный, на него трудно дать ответ, который подходил бы для всех ситуаций, отмечает Полещук.

В паспорте вакцинации в том виде, в котором он был предложен Еврокомиссией, будет вноситься три вида информации:

информация о вакцине;

информация об отрицательном тесте;

информация о наличии у человека антител, то есть иммунного ответа после перенесённой болезни.

”Таким образом, — подчёркивает юрист, — не всё сводится только к вакцинации,” так как в нынешних условиях в Европе доступ к вакцинам в разных странах очень разнится.