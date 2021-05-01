"Игра в орлянку" с ковидом: биоинформатик Гельфанд объясняет читателям RusDelfi, почему люди боятся вакцинироваться, и как это влияет на появление новых штаммов

В советском детстве нам делали прививки от всего, что возможно. Откуда вдруг возникло движение антипрививочников?

Движение антипривививочников были всегда. Даже если открыть французские газеты 19 века, то там будут карикатуры на них. В этом смысле антипрививочники так же традиционны, как и сами прививки. Но в том числе это связано и с реакцией на Советский Союз и современную Россию. Я знаю довольно много либеральных и довольно разумных людей, которые тем не менее отказываются носить маски, потому что они считают, что это ущемляет их личную свободу, и отказываются делать прививки, потому что не доверяют государству. Еще одна сторона — если Россия, Эстония и другие страны стали открыты западу недавно, то на западе течение антипрививочников было всегда — в этом смысле нет ничего нового.