01.05.2021, 16:10
"Игра в орлянку" с ковидом: биоинформатик Гельфанд объясняет читателям RusDelfi, почему люди боятся вакцинироваться, и как это влияет на появление новых штаммов(9)
screenshot youtube
Михаил Гельфанд — российский биоинформатик, доктор биологических наук и член Европейской Академии. Корреспондент Delfi пообщался с Михаилом Сергеевичем о новых штаммах коронавируса, движении антипрививочников и мерах, которые стоит принять государству для разрешения ситуации с пандемией. Неужели в возникновении новых мутаций мы отчасти виноваты сами?