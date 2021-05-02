Англичанка переехала из Лондона в Эстонию, а потом сбежала, бросив мужа и сына

Идея отказаться от родительских прав немыслима для большинства матерей, но для Ребекки, оставившей сына в Эстонии и уехавшей в Лондон, это казалось правильным решением. The Sun со ссылкой на недавно вышедший документальный фильм ”Последнее табу” рассказывает о том, что заставило женщину пойти на этот поступок, и чем он для неё обернулся.
Живущая в Лондоне Ребекка не планировала заводить семью и быт, но влюбившись, вскоре обнаружила, что её жизнь повернулась в очень неожиданном направлении.
”Я всегда чувствовала, что не похожа на других. Не могу сказать, что мечтала о том, что выйду замуж и у буду иметь детей, — объясняет она. — Но потом я познакомилась с очень интересным эстонцем, между нами мгновенно вспыхнули чувства, мы очень быстро съехались и решили, что будем вместе навсегда”.
Её партнер переехал из Эстонии в Лондон, они поселились вместе с другой парой в крошечной квартирке, а затем в 23 года она забеременела.
”Это было потрясающе, — вспоминает она. — Моё тело делало то, для чего было создано. Невероятное время”.
Желая создать для жизни будущего малыша более крепкую почву, Ребекка предложила переехать в Эстонию и обосноваться там. Но она быстро пожалела об этом.