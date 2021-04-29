К 2030 году количество электромобилей во всем мире увеличится до 145 миллионов

Согласно отчёту Международного энергетического агентства (МЭА), если государства в целях поддержания глобальной климатической программы будут способствовать производству достаточного числа автомобилей с низким уровнем выброса углекислого газа, к 2030 году в мире уже будет около 230 миллионов электрокаров.

Первый отчёт МЭА о количестве электромобилей в мире показал, что их продажи в первом квартале 2021 года оказались более чем в 2,5 раза выше, чем в те же месяцы прошлого года, когда пандемия COVID-19 вызвала рецессию в мировой экономике.

Несмотря на экономический спад, который в прошлом году привёл к 16-процентному сокращению мировой автомобильной промышленности, тогда же во всём мире были проданы рекордные 3 миллиона новых электромобилей, в результате чего их общее количество достигло 10 миллионов. Зарегистрировано также около 1 миллиона электрических фургонов, тяжелых грузовиков и автобусов.