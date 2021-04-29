Pfizer обещает таблетки от ковида

По словам генерального директора концерна Альберта Бурлы, препарат будет предназначен для приема при появлении первых признаков заболевания.

После клинических испытаний разработка отправится на рассмотрение американской Администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA).

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.