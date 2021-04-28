"Вывести страну из кризиса". В Молдавии досрочно распущен парламент

”Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. <…> Выборы назначены на 11 июля 2021”, — сказала Санду.

Она добавила, что новые выборы позволят вывести страну из кризиса, а все государственные институты будут работать на благо граждан.

Указ президента был принят после решения Конституционного суда (КС), который удовлетворил просьбу нескольких депутатов признать незаконным решение парламента о введении в стране чрезвычайного положения до 30 мая.

На отмене режима ЧП в Молдавии настаивали в том числе сторонники Санду, а также ”Наша партия” Ренато Усатого — объявленного Россией в международный розыск мэра города Бельцы. Режим ЧП являлся препятствием для роспуска парламента.

Почти половина голосов в парламенте Молдавии принадлежала коалиции, в которую входят Партия социалистов Молдавии бывшего президента страны Игоря Додона и партия ”Шор” бизнесмена Илана Шора. ”Действие и солидарность”, которую представляет Санду, Демократическая партия Молдавии, а также сторонники Ренато Усатого планируют изменить ситуацию.