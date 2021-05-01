Мнение
01.05.2021, 17:40

Местный русский не знает, что происходит в жизни эстонца

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Eesti-Vene keeleõpe
Eesti-Vene keeleõpe
Foto: Argo Ingver
Колумнист Eesti Päevaleht Кайре Уусен сокрушается, что в русскоязычном сообществе Эстонии почти ничего не знают о том, что происходит в эстоноязычной среде.

"Некоторое время я сознательно слежу за тем, освещается ли то или иное важное событие эстонского общества в русскоязычных СМИ, но в основном этого не происходит. Этой весной особенно остро заметно, что Эстонию предпочитают поливать грязью. Стоит появиться хорошей истории или дискуссии, на русском языке вы их не найдёте. Страшно, что в 2021 году проживающие в Эстонии русские, похоже, вообще не знают, что происходит в жизни эстонцев", — пишет Кайре.

И далее приводит несколько примеров.

  • 14 марта не было ни слова о Дне родного языка, говорили только об очень популярном диктанте. (И мы ещё говорим об увеличении количества курсов эстонского языка!)
  • До вечера 1 апреля ни разу не упомянули о юбилее Иты Эвер.
  • На сегодняшний день на русскоязычном портале Delfi нет никаких новостей о смерти Леи Дали Лион, хотя они пишут о погибшем в пожаре человеке из Мульгимаа.
  • Пишут про ”негодяев” из языкового департамента, которые требуют знать эстонский язык, про скандалы о педофилах, ”плохих” эстонских политиках, русских экстрасенсах, и так далее.
  • Нет информативных историй из других регионов Эстонии, нет интервью с Фредом Юсси, Вальдуром Микитой или Кристийной Эхин; об эстонских художниках и актерах не пишут ничего, если только они не делают что-то в Ида-Вирумаа или в России. Если появляются статьи об эстонской культуре, то в основном в них упоминаются русские фамилии, представители культуры русского происхождения или иностранные знаменитости.
  • ETV+ никогда не показывает ни настоящих эстонских фильмов (например, культовых фильмов режиссёра Ныммика, фильмов ”Лето” — ”Suvi”, ”Искатель приключений” — ”Nipernaadi” и прочих), ни постановок эстонского театра.
  • Добрым словом стоит помянуть эстоноязычные СМИ, которые в течение минувшего года освещали многие радости, заботы и культурные события русскоязычного населения.
  • Группа в фейсбуке "Таллиннцы", в которой состоят десятки тысяч участников и за которой я слежу очень внимательно, меня очень огорчает, потому в ней никогда не пишут ничего хорошего ни об Эстонии, ни об эстонцах.

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