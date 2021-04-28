Российский флаг убрали со стола во время матча чемпионата мира. При чем тут Эстония?

В декабре прошлого года Спортивный суд утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к российскому спорту. В частности, до декабря 2023 года использование российского флага на чемпионатах мира и Олимпийских играх запрещено.

Скандал в прямом эфире

В Варшаве, где проходит матч за мировую шашечную корону, российский флаг использовали в трех первых партиях, но в четвертой партии его убрали. Причем сделал это не главный судья матча (только он имел право входить в игровую комнату), а один из организаторов матча. Для справки: президентом Всемирной федерации шашек (ФМЖД) является эстонец Янек Мягги (бывший министр государственного управления в правительстве Юри Ратаса), ВАДА в настоящий момент возглавляет бывший спортивный министр Польши Витольд Банька.

Главная претензия российской стороны - почему флаг решили демонстративно убрать прямо во время партии, когда шла прямая онлайн-трансляция? На ситуацию с флагом обратили внимание и в Кремле.

"Мне позвонили от имени Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то, что партия продолжалась. Это выглядит некрасиво. Я не знал, как Тамара отреагирует, но у нас не было выбора. Всемирная организация шашек проспала декабрьское решение ВАДА. Если сейчас немедленно не предпримем действий, то ФМЖД будет исключена из ВАДА", - приводит "Чемпионат" слова организатора матча Яцека Павлицкого, который убрал со стола российский флаг.

Садовская убрала польский флаг

Российская шашистка проиграла четвертую партию, но следующую выиграла. Интересно, что соперница россиянки Садовская в знак солидарности с Тансыккужиной в пятой партии убрала со стола польский флаг.

После пяти партий действующая чемпионка мира Тансыккужина уступает экс-чемпионке мира Садовской – 28:32. Впереди еще четыре партии. Победитель матча должен набрать 54 очка. Поединок за мировую шашечную корону завершится 3 мая.