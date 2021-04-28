Тайны эстонского футбола. Похлак просил помощь у "Калью" для спасения "А Ле Кок Арены"

"Это было, кажется, в 2006 году. Стадион тогда ускользал из рук Похлака - это был вопрос нескольких дней или часов. Мы были тогда маленьким клубом и даже не играли еще в высшей лиге. Айвар обратился ко мне с желанием встретиться, - приводит слова Техва ERR . - Встреча прошла в конторе "Флоры" на стадионе в Лиллекюла. Похлак предложил мне тогда помогать в управлении "Флорой".

"У него был и другой вопрос, - сказал Техва. - Он спросил, могу ли я через своих партнеров в Арабских Эмиратах спасти стадион в Лиллекюла. К сожалению, у меня не было такой возможности, иначе бы я ее рассмотрел. Я вежливо отклонил его предложение. Именно с этого момента начала расти конкуренция с флораской системой, а наши отношения с Похлаком стали хуже".