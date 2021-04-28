28.04.2021, 15:15
Чемпионка Европы Эпп Мяэ удостоена денежной премии
Foto: Ilmar Saabas
Эстонский олимпийский комитет премировал победительницу чемпионата Европы по борьбе Эпп Мяэ и ее тренеров Ахто Раска и Максима Молонова.
За золотую медаль чемпионата Европы Мяэ получила 15 000 евро, ее дуэт наставников - 7500 евро.
"В трудное время для эстоноземельцев ты показала свое усердие. С таким рвением все возможно. В олимпийский год это достижение еще слаще", - поздравил чемпионку Европы президент ЭОК Урмас Сыырумаа.
Финансовые средства на премирование отличившихся спортсменов и тренеров по ходатайству Олимпийского комитета выделяет Министерство культуры.