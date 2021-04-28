Кальюлайд: наша цель — превратить Ида-Вирумаа в жемчужину Балтии. Кажется, у нас есть для этого достаточно денег

Добро пожаловать на ”День перспективы справедливого перехода”! Если вдуматься в эти слова, то они совершенно точны. Вероятно, такое название не обладает самым высоким в мире маркетинговым потенциалом, даже цифры 24 или 48 в конце не присутствуют, но на самом деле оно неожиданно верно.

Задумаемся. Перспектива — да, мы строим планы и составляем программы, но цель сегодняшнего мероприятия или, по крайней мере, моей речи, состоит прежде всего в том, чтобы обрисовать картину того, к чему мы хотим прийти. Так что перспектива подходит. Переход — да, мы говорим не просто о развитии в каком-то направлении, а о намного более масштабном процессе. О переходе от одной модели к другой, о полном изменении. Так что и это правильно.

И, наконец, справедливый. В обычном понимании — беспристрастный и такой, которого ты достоин. Но если обратиться к толковому словарю, то найдем еще и ”соответствующий истине, действительности”, а значит — учитывающий все обстоятельства. Именно поэтому мне нравится данный термин, и таким мне хотелось бы видеть всю перспективу развития Ида-Вирумаа, которую наши светлые головы будут обсуждать здесь следующие два дня. Учитывающий все обстоятельства.

Потому что люди в Ида-Вирумаа должны видеть ясную картину. Им надо, чтобы мы нарисовали себе, разумеется, вместе со здешними людьми, такой регион, каким он мог бы стать в 2035 году, если в дорожной карте правительства будет отмечен момент, начиная с которого сланец больше не будет использоваться для производства электричества.

Конечно, мы все знаем, что на свободном рынке этот момент может наступить для нас еще раньше, совершенно независимо от того, что думает та или иная политическая сила по поводу обещаний в коалиционном договоре или перед выборами. Эти изменения происходят, потому что мы являемся частью большого рынка. Их нельзя остановить.

Можно лишь спрятать голову в песок и рекомендовать сделать это и другим, или дать ложные обещания, будто есть возможность зацепиться за прошлое.

Ее нет. Будем говорить честно.