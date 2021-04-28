28.04.2021, 22:45
ВИДЕО: ЦСКА пробился в "Финал четырех", "Зенит" проиграл "Барсе"
EPA /Scanpix
Первым участником "Финала четырех" баскетбольной Евролиги стал ЦСКА. Российский клуб выиграл четвертьфинальную серию у турецкого "Фенербахче" - 3:0.
В заключительном матче, который проходил в Стамбуле, ЦСКА победил турецкий клуб со счетом 85:68 (44:39). Исход поединка был предопределен в начале третьей четверти, когда гости предприняли рывок 11:0.
Другой редставитель российского баскетбола "Зенит" уступил на своей площадке в Петербурге испанской "Барселоне" - 70:78 (33:34).
"Барса" вышла вперед в четвертьфинальной серии - 2:1. Следующий матч пройдет в Петербурге 30 апреля.