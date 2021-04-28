Мнение
28.04.2021, 19:55

МНЕНИЕ | Привет из ада! Как живется эстонскому обществу после короны?

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Kaire Uusen
Illustratsioon: Shutterstock/EPL
Моя сегодняшняя история мрачнее, чем обычно. Вирус заставляет серьёзнее задуматься о жизни, пишет колумнист Eesti Päevaleht Кайре Уусен.

С марта этого года у меня больше не возникает вопросов о том, как мог бы выглядеть ад. Да, коронавирус нельзя сравнить с ужасами войны, депортациями, преступлениями Гитлера и Сталина, но он и сам по себе ужасен настолько, что от него буквально веет серой котлов из преисподней.

Как-то одна пожилая дама рассказывала о своей жизни до и после протезирования зубов, другая — о жизни до и после 1940 года и последующей депортации, третья, более молодая, — о жизни до и после 1991 года. Хотя причины, по которым их жизни раскололись на две части, были разными, все понимали, что ничего уже не вернуть назад.

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