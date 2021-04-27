Девушка дня. Пэйдж Спинарак научит вас разбираться в гольфе и не только

Спиранак родилась в Колорадо, в семье потомков хорватских иммигрантов. Ее отец Дэн играл в футбол за "Питтсбург Пантерз", а мама Аннет была профессиональной балериной. Старшая сестра Лекси выступала за легкоатлетическую команду Стэнфорда, но Спиранак выбрала спортивную гимнастику. Увы, из-за травмы об олимпийских надеждах пришлось забыть, и тогда юная Пэйдж переквалифицировалась в гольфистки. Ее современные поклонники за это не в обиде.

Спиранак сразу понравилось, что в гольфе не нужно делить ни с кем спортивный зал — на поле много места, и вокруг ни души. Позже она признавалась, что подвергалась буллингу со стороны "подруг" по гимнастической команде, поэтому стала искать вид спорта, где можно уединиться. Успехи пришли молниеносно. Уже в начале своей карьеры Спиранак выиграла пять турниров из первых семи, в которых участвовала, в том числе престижный 2010 CWGA Junior Stroke Play и вошла в топ-20 лучших юниорок мира.

Это принесло ей стипендию по гольфу от Университета Аризоны, а потом и Сан-Диего. Выиграв несколько студенческих турниров, Спиранак сразилась в домашнем клубе Raccoon Creek за местный титул с Бретани Фан из Университета Колорадо и победила, набрав 9 ниже пара. Это принесло ей настоящую известность и путевку в профессиональный спорт. На нее обратило внимание издание Total Frat Move, после чего ее Instagram вырос с 10 000 до 100 000 подписчиков всего за два дня. Сейчас число поклонников Пэйдж исчисляется миллионами.