Южноафриканский штамм коронавируса продолжает терроризировать Европу

Во вторник министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что южноафриканский штамм вируса COVID-19 стремительно распространяется по Парижу и его окрестностям, однако индийский штамм пока что обнаружен не был.

Напомним, что в Эстонии также зафиксированы случаи южноафриканской мутации коронавируса.

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