На какие деньги был куплен московский "Спартак"?

"Под конец 90-х я уже знал, что случится кризис. Решил пойти на риск и все продал. В августе 1998 года все рухнуло, люди бегали в отчаянии, а меня перло от счастья! Я понимал, что все сделал правильно. У меня были деньги, на которые я купил много дешевых активов, которые и послужили основой моего состояния", – приводит слова Федуна РБК .

Долларовый миллиардер также рассказал, куда лучше вкладывать деньги. "Если у человека есть 1 млн рублей и он хочет его сохранить, то лучше положить деньги на депозит в банк высшей надежности. Если он хочет на нем что-то заработать, надо искать финансовые инструменты. Если вы хотите поиграть на курсах, поскольку видите, что рубль будет дальше слабеть по каким-то причинам, то лучше купить валюту или государственные облигации, поскольку они не обкладываются налогом. Если вы хотите использовать более радикальную стратегию, то надо выбрать акции какого-то известного русского эмитента и покупать их в тот момент, когда они сильно падают. Например, в прошлом году акции ЛУКОЙЛа падали ниже $50, cейчас они находятся на уровне $80 и доходили до $90. Условно купи по $50, продавай по $90, и будет тебе определенное счастье. Заплати налоги и живи спокойно. Но акции могли не вырасти, а падать дальше. Это тоже не угадаешь".