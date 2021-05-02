Рецензия на сериал "Сокол и Зимний солдат” от блогера RusDelfi: как превратить перспективный проект в серое уныние(1)
Уф, так много мыслей роится в голове насчет этого сериала. Не хочется слишком долго расписывать, так что попробую максимально тезисно. Давайте, без лишних слов.
Ожидания. Этот проект Marvel был для меня едва ли не самым ожидаемым из всех в четвертой фазе. Когда я делал краткий разбор Марвел-анонсов, я поставил ”Сокол и Зимний солдат” на третье место, но со временем он поднялся аж на первое. Причины очень просты. Этот сериал стал продолжением сольников о Капитане Америка: ”Первый мститель: Другая война” и ”Первый мститель: Противостояние”. Я очень люблю оба этих фильма (из всех фильмов Киновселенной Марвел они у меня, пожалуй, любимые после дилогии Войны Бесконечности). Я как-то не очень люблю фильмы про шпионов, но зато обожаю шпионскую тематику в супергеройском сеттинге. Старожилы моего ЖЖ знают, что моим любимым сериалом остаются ”Агенты ЩИТ”. И, казалось бы, у ”Сокола и Зимнего солдата” были все шансы, чтобы стать лаконичными ”Агентами ЩИТ”. А тут еще и новость, что один из моих любимых кинозлодеев Барон Земо возвращается… Давайте же выясним, что же, мать твою, пошло не так.
Разговоры. Господи ты боже мой, сериал состоит из всего лишь ШЕСТИ серий. Но порой при его просмотре создавалось ощущение, что его нужно сократить в два раза. Герои СЛИШКОМ много говорят. И ладно когда разговоры важны для сюжета. Но когда по двадцать раз начинают пережевывать одно и то же, одни и те же истории, одни и те же мысли, это начинает уже не просто надоедать, а реально задалбывать. Всё, мы поняли, этот престарелый суперсолдат столкнулся с несправедливостью правительства, из-за чего сильно разочарован в жизни, ладно. Так, ну мы оняли, Карли Моргентау — фанатичка, готовая взорвать нахрен весь мир, ладно, понятно, хорошо. Да, она тоже стала жертвой несправедливости, ладно. Хватит мне это объяснять, я не тупой, я понял. Да, вам дорога эта лодка…
Лодка. В шестисерийном сериале ”Сокол и Зимний солдат”, о двух не самых популярных героях киновселенной Marvel, у вас стоит важнейшая задача: заставить нас заинтересоваться ими. Баки ходит к психологу, вспоминает своих жертв — это интересно, но этого мало! А Сокол… О господи, эта лодка… Уделить целую сюжетную линию этой старой лодке, надуманному конфликту и, блин, ее ПОЧИНКЕ! Да что с вами не так, люди?! Ну реально, кому была интересная эта сюжетная линия: продаст сестра Сокола лодку или нет?
А ведь из-за этой идиотской лодки в первой серии действие было только в самом начале, когда захватывали Батрока. А дальше — душевные страдания Баки и судебные разборки сестры Сокола. Господи, за что. И потом еще к этой теме в пятой серии вернуться, господи, за что?!
Злодеи. Настоящих злодеев в сериале было только двое: Батрок и Карли. Батрока было мало, но, в принципе, нормально для приглашенной знаменитости. Что касается Карли… Вроде бы всё сделано правильно: мотивация персонажа, логика поступков… Но сколько уже можно видеть этих фанатиков, которые в борьбе за правое дело начинают крушить направо и налево? Ну надоело уже, вы мне ничего нового не показали. А момент, когда Сокол хотел ее успокоить, а затем вошел новый Капитан Америка, и она слетела с катушек — это уже такое заколебавшее клише, что я даже не знаю, что тут написать. Ну сколько можно уже эту схему юзать? Всё, во ”Властелине колец” всё уже показали, и даже тогда это было заезженным: Фродо разговаривает с Голлумом, успокаивает его, затем войска Фарамира все же его хватают, Голлум думат, что Хозяин его предал, и возникает НеДоПоНиМаНиЕ.
Антигерои. Ну что, я достаточно наругался? Давайте сейчас будем хвалить. Вот уж кто классно получился в этом сериале, так это два главных антигероя — ”новый Капитан Америка” Джон Уокер и Барон Земо. У обоих была четко прописана незаезженная мотивация, последовательность поступков, у обоих есть обаяние (кстати, мне одному Уокер напомнил Харри Кейна?), обоих есть за что уважать.
С Уокером понятно: он получил груз ответственности, с которым не справился. Понятно его желание стать суперсолдатом. Понятно его поведение и понятен слет с катушек из-за постоянного прессинга. Очень приятно, что в конце его не стали доводить до уровня конченного злодея, и он в решающий момент поступает правильно и благородно. И в этом плане мне очень не понравилось поведение главых героев… Но об этом чуть позднее.
Ну а Барон Земо стал настоящим украшением сериала. Он четко следует принципам, которые были показаны еще в ”Противостоянии”. Ему не нужны ни богатства, ни власть, ни сила. Он четко следует одной цели: убийству сверхлюдей. При этом у него даже есть моральный компас, и он понимает, что преступления, на которые он пошел, это не ”жертвы во благо”. Он понимает, что поступил ужасно, убив в ”Противостоянии” короля Т’Чаку и подставив Баки. Да что там, он даже извиняется перед последним, это было очень круто.
При этом Даниэль Брюль еще и играет очень обаятельно: он не кривляется, не дурачится, а допускает тот уровень дурачеств, чтобы и сохранить серьезность, и добавить легкости повествованию. Земо крадет буквально каждую сцену. Неслучайно я называл его лучшим злодеем Киновселенной Марвел после Таноса.
И в моменте, когда он держит в руках сыворотку суперсолдата, у меня сердечко ёкнуло. Я подумал: ну неужели он предаст все свои идеалы и пойдет по этой заезженной дорожке ”убийца драконов становится драконом”? Но нет! Дальше Земо поступает именно так, как его прописали братья Руссо при его первом появлении в киновселенной. Красава вообще. Я в восторге от Земо и очень надеюсь, что ему еще дадут шанс проявить себя.
Шерон Картер. А вот что вы сделали с Шерон, мне решительно непонятно. Не буду спойлерить, но что это за ужас был? Ну это же не она! Ну не ее характер вообще! Все же надеюсь, что нас к Секретному вторжению готовят. Но в сериале на это нет ни намека!
Герои. Знаете, когда сериал называется ”Сокол и Зимний солдат”, и самые скучные герои в нем — Сокол и Зимний солдат, это приговор. Мало того, что за их развитием было скучно наблюдать, так еще и поведение их порой просто не укладывалось ни в какую логику. Как только появился новый Капитан Америка, они СРАЗУ же начали смотреть на него как на говно. Да, он потом совершит несколько не очень хороших поступков. Но изначально-то он ничего плохого не делал, а выполнял правильные поступки и хотел даже подружиться с главгероями, чтобы вместе вершить правое дело. Но они сразу же его невзлюбили, причем в первую очередь из-за долбанного щита.
Щит. По-моему, самые тупые и кринжовые моменты сериала связаны именно со щитом Капитана Америка. Эта нездоровая фиксация на том, что это СИМВОЛ — по-моему, это уже предмет для исследования у психиатра. Причем как у героев, так и у создателей. Когда Сокол отдает щит в музей, потому что ”недостоин” его, это выглядит одновременно непорядочно и тупо. Непорядочно к Стиву Роджерсу, который отдал его в наследство своему другу. И тупо, потому что этот щит вообще-то не просто СиМвОл, но и так-то весьма ценное оружие из редкого металла. Ну недостоин его, ну отдай Баки или еще кому, кого считаешь достойным! Но явно не в музей как экспонат. А если отдал в музей, то не удивляйся, что государство решит его использовать в деле.
Потом сцена с окровавленным щитом — это уже нездоровая фиксация создателей. В принципе, понятно, что вы хотели этой сценой сказать. Я ценю ваши попытки в ПОСЫЛ. Но блин, ну не надо делать это так топорно и так примитивно. Окровавленный щит показали крупным планом раза четыре как минимум. Я все ждал, когда сериал встанет на паузу, на экране появится какая-нибудь Даша-Путешественница и расскажет: ”Смотри-ка. Этот щит — это Америка. А это кровь. Америка в крови. Вы понимаете? Это значит, что Америку нужно что? Правильно, отмыть от крови! Уокер, не убивай!”
Ну и следом за этим окровавленным щитом — драка за щит. Это выглядело как будто дошколята дерутся за любимую игрушку, серьезно. Там вообще-то террористы хотят весь мир взорвать! Но нееет, мы будем драться за щит, важнее же ничего нет! Это ж блин СИМВОЛ!
И то же самое со званием Капитан Америка. Ну реально, неужели это настолько важно, кто и как кого называет? Ну блин, стал Сокол новым Капитаном Америка, что это меняет? Ну костюм новый надел разве что. Да, это легкое развлекалово преимущественно для подростков в душе и/или в теле, но не до такой степени, что "Теперь я Капитан Америка".
Итог. Это один из самых скучных сериалов Marvel, которые я видел в своей жизни. Он не откровенно дебильный, как ”Нелюди” или ”Беглецы”. Он не перебарщивает с неуместной сурьезностью, как делали некоторые проекты ”Нетфликса”. Он просто очень скучный. Такое впечатление, что создатели делали разговорную драму, а им вдруг посредине напомнили, что это сериал про супергероев и хорошо бы туда условный сюжет и драчек завезти. Главные плюсы сериала — это, конечно, Земо и горе-капитан Америка Джон Уокер. Главные минусы — непонятная и неуместная линейка с Шерон, чёртова ЛОДКА и развитие главных героев.
Если от ”Вандавижн” я не ждал ничего крышесносного, а он преподнес мне ярчайшие эмоции, то с ”Сокол и Зимний солдат” вышло все с точностью до наоборот. Скучный и необязательный разговорный сериал. Если не посмотрите, ничего не пропустите. Ну, кроме танца Земо.
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