Рецензия на сериал "Сокол и Зимний солдат” от блогера RusDelfi: как превратить перспективный проект в серое уныние

Лодка . В шестисерийном сериале ”Сокол и Зимний солдат”, о двух не самых популярных героях киновселенной Marvel, у вас стоит важнейшая задача: заставить нас заинтересоваться ими. Баки ходит к психологу, вспоминает своих жертв — это интересно, но этого мало! А Сокол… О господи, эта лодка… Уделить целую сюжетную линию этой старой лодке, надуманному конфликту и, блин, ее ПОЧИНКЕ! Да что с вами не так, люди?! Ну реально, кому была интересная эта сюжетная линия: продаст сестра Сокола лодку или нет?

Разговоры . Господи ты боже мой, сериал состоит из всего лишь ШЕСТИ серий. Но порой при его просмотре создавалось ощущение, что его нужно сократить в два раза. Герои СЛИШКОМ много говорят. И ладно когда разговоры важны для сюжета. Но когда по двадцать раз начинают пережевывать одно и то же, одни и те же истории, одни и те же мысли, это начинает уже не просто надоедать, а реально задалбывать. Всё, мы поняли, этот престарелый суперсолдат столкнулся с несправедливостью правительства, из-за чего сильно разочарован в жизни, ладно. Так, ну мы оняли, Карли Моргентау — фанатичка, готовая взорвать нахрен весь мир, ладно, понятно, хорошо. Да, она тоже стала жертвой несправедливости, ладно. Хватит мне это объяснять, я не тупой, я понял. Да, вам дорога эта лодка…

Ожидания. Этот проект Marvel был для меня едва ли не самым ожидаемым из всех в четвертой фазе. Когда я делал краткий разбор Марвел-анонсов, я поставил ”Сокол и Зимний солдат” на третье место, но со временем он поднялся аж на первое. Причины очень просты. Этот сериал стал продолжением сольников о Капитане Америка : ”Первый мститель: Другая война” и ”Первый мститель: Противостояние”. Я очень люблю оба этих фильма (из всех фильмов Киновселенной Марвел они у меня, пожалуй, любимые после дилогии Войны Бесконечности). Я как-то не очень люблю фильмы про шпионов, но зато обожаю шпионскую тематику в супергеройском сеттинге. Старожилы моего ЖЖ знают, что моим любимым сериалом остаются ”Агенты ЩИТ”. И, казалось бы, у ”Сокола и Зимнего солдата” были все шансы, чтобы стать лаконичными ”Агентами ЩИТ”. А тут еще и новость, что один из моих любимых кинозлодеев Барон Земо возвращается… Давайте же выясним, что же, мать твою, пошло не так.

Ну а Барон Земо стал настоящим украшением сериала. Он четко следует принципам, которые были показаны еще в ”Противостоянии”. Ему не нужны ни богатства, ни власть, ни сила. Он четко следует одной цели: убийству сверхлюдей. При этом у него даже есть моральный компас, и он понимает, что преступления, на которые он пошел, это не ”жертвы во благо”. Он понимает, что поступил ужасно, убив в ”Противостоянии” короля Т’Чаку и подставив Баки. Да что там, он даже извиняется перед последним, это было очень круто.

С Уокером понятно: он получил груз ответственности, с которым не справился. Понятно его желание стать суперсолдатом. Понятно его поведение и понятен слет с катушек из-за постоянного прессинга. Очень приятно, что в конце его не стали доводить до уровня конченного злодея, и он в решающий момент поступает правильно и благородно. И в этом плане мне очень не понравилось поведение главых героев… Но об этом чуть позднее.

Антигерои. Ну что, я достаточно наругался? Давайте сейчас будем хвалить. Вот уж кто классно получился в этом сериале, так это два главных антигероя — ”новый Капитан Америка” Джон Уокер и Барон Земо. У обоих была четко прописана незаезженная мотивация, последовательность поступков, у обоих есть обаяние (кстати, мне одному Уокер напомнил Харри Кейна?), обоих есть за что уважать.

Злодеи. Настоящих злодеев в сериале было только двое: Батрок и Карли. Батрока было мало, но, в принципе, нормально для приглашенной знаменитости. Что касается Карли… Вроде бы всё сделано правильно: мотивация персонажа, логика поступков… Но сколько уже можно видеть этих фанатиков, которые в борьбе за правое дело начинают крушить направо и налево? Ну надоело уже, вы мне ничего нового не показали. А момент, когда Сокол хотел ее успокоить, а затем вошел новый Капитан Америка, и она слетела с катушек — это уже такое заколебавшее клише, что я даже не знаю, что тут написать. Ну сколько можно уже эту схему юзать? Всё, во ”Властелине колец” всё уже показали, и даже тогда это было заезженным: Фродо разговаривает с Голлумом, успокаивает его, затем войска Фарамира все же его хватают, Голлум думат, что Хозяин его предал, и возникает НеДоПоНиМаНиЕ.

А ведь из-за этой идиотской лодки в первой серии действие было только в самом начале, когда захватывали Батрока. А дальше — душевные страдания Баки и судебные разборки сестры Сокола. Господи, за что. И потом еще к этой теме в пятой серии вернуться, господи, за что?!

При этом Даниэль Брюль еще и играет очень обаятельно: он не кривляется, не дурачится, а допускает тот уровень дурачеств, чтобы и сохранить серьезность, и добавить легкости повествованию. Земо крадет буквально каждую сцену. Неслучайно я называл его лучшим злодеем Киновселенной Марвел после Таноса.

И в моменте, когда он держит в руках сыворотку суперсолдата, у меня сердечко ёкнуло. Я подумал: ну неужели он предаст все свои идеалы и пойдет по этой заезженной дорожке ”убийца драконов становится драконом”? Но нет! Дальше Земо поступает именно так, как его прописали братья Руссо при его первом появлении в киновселенной. Красава вообще. Я в восторге от Земо и очень надеюсь, что ему еще дадут шанс проявить себя.

Шерон Картер. А вот что вы сделали с Шерон, мне решительно непонятно. Не буду спойлерить, но что это за ужас был? Ну это же не она! Ну не ее характер вообще! Все же надеюсь, что нас к Секретному вторжению готовят. Но в сериале на это нет ни намека!

Герои. Знаете, когда сериал называется ”Сокол и Зимний солдат”, и самые скучные герои в нем — Сокол и Зимний солдат, это приговор. Мало того, что за их развитием было скучно наблюдать, так еще и поведение их порой просто не укладывалось ни в какую логику. Как только появился новый Капитан Америка, они СРАЗУ же начали смотреть на него как на говно. Да, он потом совершит несколько не очень хороших поступков. Но изначально-то он ничего плохого не делал, а выполнял правильные поступки и хотел даже подружиться с главгероями, чтобы вместе вершить правое дело. Но они сразу же его невзлюбили, причем в первую очередь из-за долбанного щита.