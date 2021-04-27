ВИДЕО: 7:6 после 1:5! Российские юниоры выиграли перестрелку у США

Российская команда очень неудачно провела дебют матча, пропустив на первых минутах две шайбы. По ходу встречи она уступала американцам 1:5, но сумела к концу матча догнать соперника. Победную шайбу на 62-й минуте забросил Никита Чибриков.

В юниорском чемпионате мира участвуют 10 команд, которые разбиты на первом этапе на две группы. Помимо американцев, россиянам предстоит сыграть в группе с Финляндией (28 апреля), Германией (30 апреля) и Чехией (2 мая). В плей-офф борьбу за медали продолжат четыре лучшие команды из группы.

Чемпионский титул защищает сборная Швеции. На последнем чемпионате мира, который проходил в 2019 году, скандинавские юниоры в драматичной борьбе одолели в овертайме Россию - 4:3.