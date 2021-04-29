Правда ли, что исследователь из Стэнфордского университета опроверг необходимость ношения маски?
В середине апреля 2021 года новость быстро распространилась в США. Ближе к концу месяца посты о проведённом исследовании стали появляться и в русскоязычных аккаунтах в соцсетях, в частности в Instagram и ”ВКонтакте”. Выступающие против ношения масок интернет-пользователи считают, что авторитет одного из лучших университетов мира поможет убедить остальных в их правоте.
Пользователи социальных сетей, распространяющие информацию про ”стэнфордское исследование”, ссылаются на работу Баруха Вайншелбойма. Согласно информации из его статьи, опубликованной в ноябре 2020 года, Вайншелбойм работает физиологом в кардиологическом отделении системы госпиталей Veterans Affairs Palo Alto Health Care System, однако их представитель сообщил AP, что такой человек не состоит у них в штате. Через слэш в статье указана аффилиация со Стэнфордским университетом — на его сайте фамилия Вайншелбойма встречается только в качестве соавтора нескольких статей. ”Стэнфордский университет никогда не нанимал Баруха Вайншелбойма”, — заявила директор по внешним коммуникациям Медицинской школы Стэнфорда Джулия Грейсиус. Она также отметила, что в 2015 году этот человек был приглашённым исследователем в университете ”по вопросам, не имеющим отношения к этой статье”.
Стоит обратить внимание и на журнал, где была опубликована статья Вайншелбойма о вреде ношения масок. Издание Medical Hypotheses отличается от авторитетных научных журналов тем, что открыто заявляет о готовности опубликовать ”радикальные, спекулятивные и неосновные научные идеи при условии, что они последовательно выражены”. На наукометрическом портале SJR об этом журнале говорится, что его редколлегия принимает материалы с интересными теоретическими предположениями, даже если им не хватает экспериментальных подтверждений. Среди таких исследований, опубликованных в Medical Hypotheses, — статья 2008 года о связи эякуляции и лечения заложенности носа и работа 2004 года, автор которой рассматривает связь между ношением каблуков и развитием шизофрении.
Согласно написанной с опечатками аннотации, статья Вайншелбойма ”всесторонне обобщает научные доказательства о ношении масок в эпоху COVID-19, представляя полезную информацию для общественного здравоохранения и принятия решения”. Текст статьи сводится к трём основным аргументам: во-первых, маски не снижают риск заразиться коронавирусом; во-вторых, маски вызывают у человека гипоксию (пониженное содержание кислорода) и гиперкапнию (повышенное содержание углекислого газа); в-третьих, постоянное ношение масок может привести к неприятным физиологическим и психологическим проблемам в будущем.
Хотя Вайншелбойм приводит ряд источников к своей статье, зачастую его собственные аргументы противоречат написанному в этих источниках. Так, утверждение ”клинические данные ещё больше ставят под сомнение эффективность масок для лица по блокированию передачи или заражения от человека к человеку” сопровождается ссылкой на статью в журнале Nature, где говорится прямо противоположное. Рассказывая о возможных негативных последствиях от ношения масок, автор и вовсе цитирует другую статью из Medical Hypotheses. Также Вайншелбойм приводит свои аргументы касательно обычных медицинских масок со ссылкой на исследования, посвящённые респираторам N95. Они действительно хуже пропускают воздух, чем обычные маски, но говорить о серьёзном влиянии на здоровье нет никаких оснований.