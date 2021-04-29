Правда ли, что исследователь из Стэнфордского университета опроверг необходимость ношения маски?

В середине апреля 2021 года новость быстро распространилась в США. Ближе к концу месяца посты о проведённом исследовании стали появляться и в русскоязычных аккаунтах в соцсетях, в частности в Instagram и ”ВКонтакте”. Выступающие против ношения масок интернет-пользователи считают, что авторитет одного из лучших университетов мира поможет убедить остальных в их правоте.

Пользователи социальных сетей, распространяющие информацию про ”стэнфордское исследование”, ссылаются на работу Баруха Вайншелбойма. Согласно информации из его статьи, опубликованной в ноябре 2020 года, Вайншелбойм работает физиологом в кардиологическом отделении системы госпиталей Veterans Affairs Palo Alto Health Care System, однако их представитель сообщил AP, что такой человек не состоит у них в штате. Через слэш в статье указана аффилиация со Стэнфордским университетом — на его сайте фамилия Вайншелбойма встречается только в качестве соавтора нескольких статей. ”Стэнфордский университет никогда не нанимал Баруха Вайншелбойма”, — заявила директор по внешним коммуникациям Медицинской школы Стэнфорда Джулия Грейсиус. Она также отметила, что в 2015 году этот человек был приглашённым исследователем в университете ”по вопросам, не имеющим отношения к этой статье”.