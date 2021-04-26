Начинается прием студентов в Йыхвискую школу технологий

”Программа занятий в школе основывается на самостоятельном обучении и занятиях в группах. В мире существует около 30 школ с похожими методами обучения, в которых нет обычных уроков. Результаты показывают, что 95% выпускников сразу находят хорошо оплачиваемую работу или начинают развивать свой бизнес уже во время учебы”, — говорит Карин Кюннапас, соруководитель Йыхвиской школы технологий.

Отбор кандидатов будет проходить в два этапа. Сначала следует пройти тест на домашней странице школы www.kood.tech. При тестировании оценивается память кандидата, аналитическое мышление и навыки по решению проблем. Для прохождения теста не нужна предварительная подготовка. Важно, чтобы у кандидата было примерно полтора часа для выполнения задания, так как тест нужно пройти за один раз.

На втором этапе 600 лучших кандидатов будут приглашены на трехнедельный спринт, который пройдет летом этого года. Во время интенсивных занятий по программированию кандидатам нужно будет решать различные задачи как индивидуально, так и в командах.

”Летний спринт даст кандидатам представление, подходит ли им система самообучения и есть ли у них дальнейшая мотивация учиться на ИТ-специалиста. По результатам спринта будут отобраны 200 студентов, которые приступят к учебе в середине сентября”, — пояснила Кюннапас.

Подать заявление в школу может каждый, кто старше 18 лет и имеет хотя бы основное образование. Никакого предыдущего опыта программирования или базовых знаний не требуется. Обучение в школе бесплатное и будет проходить в основном на английском языке, но вспомогательные материалы будут доступны как на эстонском, так и на русском языках. До завершения строительства здания школы в Йыхви летний спринт и школьные мероприятия начнутся в Центре профессионального образования Силламяэ в Ида-Вирумаа. И в Силламяэ, и в Йыхви также есть бесплатное жилье для студентов.