SKY Радио — самая популярная в Эстонии радиостанция на русском языке

Самой популярной утренней программой среди коммерческих радиостанций остаётся шоу ЗапуSKY! на SKY Радио (32 000 слушателей в неделю). Второе место — с отрывом в одну тысячу — занимает утренняя программа ”Полный вперёд!” на ”Русском Радио” (31 000 слушателей в неделю). ”Русское Радио”, однако, лидирует в сегменте вечерних программ коммерческого радиовещания — информационно-развлекательную программу ”Добрый вечер!” слушают 27 000 человек в неделю. Второе место среди вечерних программ занимает вечернее шоу Drive Time на SKY Радио.