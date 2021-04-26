SKY Радио — самая популярная в Эстонии радиостанция на русском языке(7)
Самой популярной утренней программой среди коммерческих радиостанций остаётся шоу ЗапуSKY! на SKY Радио (32 000 слушателей в неделю). Второе место — с отрывом в одну тысячу — занимает утренняя программа ”Полный вперёд!” на ”Русском Радио” (31 000 слушателей в неделю). ”Русское Радио”, однако, лидирует в сегменте вечерних программ коммерческого радиовещания — информационно-развлекательную программу ”Добрый вечер!” слушают 27 000 человек в неделю. Второе место среди вечерних программ занимает вечернее шоу Drive Time на SKY Радио.
За период с октября 2020 года по март 2021 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:
SKY Радио — 83 000
Русское Радио — 78 000
Народное Радио — 67 000
Юмор FM — 56 000
DFM — 41 000
Радио Волна — 33 000
Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 октября 2020 по 31 марта 2021 года.