SKY Радио
26.04.2021, 14:11

SKY Радио — самая популярная в Эстонии радиостанция на русском языке

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SKY Raadio
Согласно последнему исследованию фирмы Kantar Emor, первое место среди коммерческих русскоязычных радиостанций Эстонии занимает SKY Радио с еженедельной аудиторией в 83 000 слушателей. Второе место с аудиторией в 78 000 человек заняло ”Русское Радио”.

Самой популярной утренней программой среди коммерческих радиостанций остаётся шоу ЗапуSKY! на SKY Радио (32 000 слушателей в неделю). Второе место — с отрывом в одну тысячу — занимает утренняя программа ”Полный вперёд!” на ”Русском Радио” (31 000 слушателей в неделю). ”Русское Радио”, однако, лидирует в сегменте вечерних программ коммерческого радиовещания — информационно-развлекательную программу ”Добрый вечер!” слушают 27 000 человек в неделю. Второе место среди вечерних программ занимает вечернее шоу Drive Time на SKY Радио.

За период с октября 2020 года по март 2021 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:

SKY Радио — 83 000

Русское Радио — 78 000

Народное Радио — 67 000

Юмор FM — 56 000

DFM — 41 000

Радио Волна — 33 000

Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 октября 2020 по 31 марта 2021 года.

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