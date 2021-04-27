Управа Ласнамяэ приглашает послушать лекцию об истории восстания Юрьевой ночи

”На прошлой неделе мы отметили годовщину восстания Юрьевой ночи. В связи с тем, что в настоящее время не разрешены массовые скопления людей, традиционное празднование не состоялось, но и в этот раз на вершине башни ”Тулила” в мемориальном парке Юрьевой ночи горел огонь. На этой неделе все желающие смогут узнать подробнее об этом историческом событии в рамках онлайн-лекций Музея Ласнамяэ, которые проведут известные специалисты по истории средневековья”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Лекция ”Восстание Юрьевой ночи” на русском языке пройдет в четверг, 29 апреля в 17:30 на Facebook-странице Ласнамяэской районной управы. Лекцию прочтет научный сотрудник Таллиннского городского архива доктор наук Тийна Кала. Одно из самых значимых событий в средневековой истории Эстонии — восстание Юрьевой ночи — напрямую связано с Ласнамяэ, так как именно здесь произошла решающая битва на возвышенности Сыямяэ. Название самой возвышенности, микрорайона и нескольких окрестных улиц произошло от места сражения. В наши дни это место отмечено памятником восстанию Юрьевой ночи в одноименном парке.

На прошлой неделе управа Ласнамяэ запустила цикл онлайн-лекций об истории крупнейшего района Таллинна. Чтобы работающим по будням людям было удобно смотреть трансляцию, начало лекций запланировано на вечернее время. Более подробная программа и информация о темах предстоящих лекций и о выступающих будет публиковаться в социальных сетях управы Ласнамяэ. Лекции на русском языке будут проходить по четвергам, следить за прямыми эфирами и смотреть лекции в записи можно на Facebook-странице Ласнамяэской районной управы.

”Музей Ласнамяэ” — инициированный районной управой проект, в ходе которого жители и друзья района могут познакомиться с историей Ласнамяэ.