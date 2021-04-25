Эстонский велогонщик Ряйм выиграл престижную многодневную гонку

На заключительном равнинном этапе, который завершился массовым спринтом, Ряйм оказался быстрее итальянцев Андреа Гуардини и Леонардо Маркиори. Благодаря бонусным секундам, полагающимся победителю, это позволило Ряйму выиграть генеральную классификацию гонки по итогам четырех этапов.

Эта победа стала 15-й в карьере Ряйма и первой в нынешнем сезоне.

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