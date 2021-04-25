25.04.2021, 19:33
Эстонский велогонщик Ряйм выиграл престижную многодневную гонку
Foto: Ilmar Saabas
Эстонский велогонщик Михкель Ряйм, выступающий в этом сезоне за польский коллектив Mazowsze Serce Polski, одержал победу в многодневной гонке Белград - Банья Лука (категория 2.1), которая проводится в Сербии и Боснии и Герцеговине.
На заключительном равнинном этапе, который завершился массовым спринтом, Ряйм оказался быстрее итальянцев Андреа Гуардини и Леонардо Маркиори. Благодаря бонусным секундам, полагающимся победителю, это позволило Ряйму выиграть генеральную классификацию гонки по итогам четырех этапов.
Эта победа стала 15-й в карьере Ряйма и первой в нынешнем сезоне.
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