25.04.2021, 22:00
"Калев/Крамо" завершил сезон Единой лиги ВТБ красивой победой
Foto: Andres Putting
Баскетбольная команда БК ”Калев/Крамо” завершила сезон Единой лиги ВТБ, обыграв в Красноярске местный ”Енисей” со счетом 94:89.
Хозяева начали матч намного сильнее и после первой четверти вели 30:14. Однако постепенно "Калев" подбирался к сопернику, и к концу третьей 10-минутки преимущество сибиряков достигало лишь 7 очков - 71:64. Однако заключительную четверть чемпион Эстонии провел выше всяких похвал, забросил 30 очков и одержал девятую победу в сезоне Единой лиги ВТБ (94:89). По итогам сезона таллиннский клуб остался на десятом месте в лиге (9 побед, 15 поражений). "Енисей" занял 11-е место с шестью победами и 18 поражениями.
Самым результативным игроком "Калева" стал Маркус Кин, набравший 28 очков, центровой Девин Томас отдал партнерам 10 результативных передач и совершил 8 подборов.