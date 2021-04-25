"Калев/Крамо" завершил сезон Единой лиги ВТБ красивой победой

Хозяева начали матч намного сильнее и после первой четверти вели 30:14. Однако постепенно "Калев" подбирался к сопернику, и к концу третьей 10-минутки преимущество сибиряков достигало лишь 7 очков - 71:64. Однако заключительную четверть чемпион Эстонии провел выше всяких похвал, забросил 30 очков и одержал девятую победу в сезоне Единой лиги ВТБ (94:89). По итогам сезона таллиннский клуб остался на десятом месте в лиге (9 побед, 15 поражений). "Енисей" занял 11-е место с шестью победами и 18 поражениями.