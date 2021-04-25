Позор электрической ”Формулы”: почти все участники остановились на последнем круге
Сразу 12 машин из-за этого не добрались до клетчатого флага, его формально увидели вообще всего три гонщика. Они, собственно, и поднялись на подиум: Ник де Врис и Стоффель Вандорн из ”Мерседеса”, а также Нико Мюллер из ”Драгон-Пенске”.
Заезд в Валенсии из-за дождя и нескольких аварий пять раз прерывался появлением на трассе автомобиля безопасности, а по регламенту ”Формулы Е” количество энергии, доступное гонщику, сокращается на 1 кВт за каждую минуту, проведенную позади сэйфти-кара. Процесс сокращения доступного заряда контролируется гоночным директором ФИА — в ”Формуле Е” это Скотт Элкинс. Но, кажется, у него что-то пошло не так: к началу финального круга гонки всего у троих гонщиков в распоряжении осталось более 1% в батареях.
Все это вылилось в шквал критики со стороны команд в адрес дирекции. А ФИА поспешила обвинить лидировавшего до последнего круга Антонио Феликса да Кошту: португалец ускорился и пересек черту, по которой определяется отсчет времени, за 15 секунд до окончания хронометража заезда. Потому пилотам фактически пришлось проехать один дополнительный круг — на него и не хватило энергии - в том числе и самому да Коште.
Директор ”Формулы Е” от ФИА по развитию Фредерик Бертран отметил: если бы да Кошта не отправил пелотон на дополнительный круг — никакой проблемы бы и не возникло, сообщает Sports.ru.
Сам да Кошта, разумеется, отверг все обвинения:
”Извините, но я не могу это принять. Если бы я ехал ЕЩЕ медленнее за машиной безопасности, то сколько команд подали бы на меня протест после финиша? Да, и еще, если бы я ехал медленнее, дирекция гонки еще сильнее сократила бы количество доступной энергии. Так что на самом деле спасти нас могла только ФИА”.
Здесь максимально уместна реплика журналиста Motorsport Олега Карпова, которую он опубликовал в своем телеграм-канале.
”Жан Тодт тут недавно просил прессу освещать ”Формулу Е” чуть более охотно… Извините, Жан, но для начала вам вместе с коллегами по ФИА ее надо починить. Гонка, которая прошла в субботу в Валенсии — это худшая реклама для чемпионата. Когда половина пилотов не попадает в финальную классификацию из-за перерасхода энергии (которая на самом деле есть, но ее как бы нет), а еще половина буквально доползает до финиша — это звездец”.
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