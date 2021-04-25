Позор электрической ”Формулы”: почти все участники остановились на последнем круге

Сразу 12 машин из-за этого не добрались до клетчатого флага, его формально увидели вообще всего три гонщика. Они, собственно, и поднялись на подиум: Ник де Врис и Стоффель Вандорн из ”Мерседеса”, а также Нико Мюллер из ”Драгон-Пенске”.

The finish... but not the finish. This is why energy management is perhaps THE most important aspect of Formula E#DHLValenciaEPrix @DHL_Motorsports pic.twitter.com/nDeYQvK08H — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 24, 2021

Заезд в Валенсии из-за дождя и нескольких аварий пять раз прерывался появлением на трассе автомобиля безопасности, а по регламенту ”Формулы Е” количество энергии, доступное гонщику, сокращается на 1 кВт за каждую минуту, проведенную позади сэйфти-кара. Процесс сокращения доступного заряда контролируется гоночным директором ФИА — в ”Формуле Е” это Скотт Элкинс. Но, кажется, у него что-то пошло не так: к началу финального круга гонки всего у троих гонщиков в распоряжении осталось более 1% в батареях.

Все это вылилось в шквал критики со стороны команд в адрес дирекции. А ФИА поспешила обвинить лидировавшего до последнего круга Антонио Феликса да Кошту: португалец ускорился и пересек черту, по которой определяется отсчет времени, за 15 секунд до окончания хронометража заезда. Потому пилотам фактически пришлось проехать один дополнительный круг — на него и не хватило энергии - в том числе и самому да Коште.

Директор ”Формулы Е” от ФИА по развитию Фредерик Бертран отметил: если бы да Кошта не отправил пелотон на дополнительный круг — никакой проблемы бы и не возникло, сообщает Sports.ru.

Сам да Кошта, разумеется, отверг все обвинения:

”Извините, но я не могу это принять. Если бы я ехал ЕЩЕ медленнее за машиной безопасности, то сколько команд подали бы на меня протест после финиша? Да, и еще, если бы я ехал медленнее, дирекция гонки еще сильнее сократила бы количество доступной энергии. Так что на самом деле спасти нас могла только ФИА”.