Девушка дня. Каролина Севастьянова позирует в откровенном бикини

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне, но кажется, ее подписчики в инстаграме этого не замечают, потому что их число только растет.

И виной тому такие фото.

Число подписчиков перевалило за 600 тыс и ежедневно увеличивается. Хорошую рекламу Каролине сделал опрос, проведенный фондом ”Интеграция” и мониторинговым агентством NewsEffector в 2012 году. По его результатам российская гимнастка была признана самой красивой спортсменкой стран СНГ на Играх в Лондоне. Заслуженно, не правда ли?

С весны 2015 года Севастьянова является официальным лицом одной из букмекерских компаний. Одни считают, что Севастьяновой всё досталось "за красивые глаза". Другие возражают:

”Когда все тусили где-то с мальчиками на дачах или просто гуляли, эта девочка потела в спортзале почти каждый день, из года в год. А теперь она кайфует, и многие её знают”.

А на чьей стороне вы?

Севастьянова не обходит стороной объетивы фотокамер - не только собственного телефона, но и профессиональных фотографов. Настоящим фурором в свое время стала ее весьма откровенная фотосессия в журнале Maxim (посмотреть - как она происходила можно в видеоролике под заголовком данной статьи).

Говорят, что экс-гимнастка поселилась в Монако, и что ее часто можно увидеть в Лондоне. Во всяком случае, можно было увидеть в доковидные времена.

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