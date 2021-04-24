"СМС Раха" третий год подряд выиграл чемпионат Эстонии

FC Smsraha Foto: Christer Palu/EJL

В третьем матче финальной серии чемпионата Эстонии по футзалу "СМС Раха" победил на своей площадке тартуский "Равенс" - 6:2 (1:1). Виймсиский клуб выиграл финал со счетом 3:0 и третий год подряд завоевал золотые медали.