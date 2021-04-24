24.04.2021, 20:00
"СМС Раха" третий год подряд выиграл чемпионат Эстонии
Foto: Christer Palu/EJL
В третьем матче финальной серии чемпионата Эстонии по футзалу "СМС Раха" победил на своей площадке тартуский "Равенс" - 6:2 (1:1). Виймсиский клуб выиграл финал со счетом 3:0 и третий год подряд завоевал золотые медали.
В заключительном матче финальной серии по два мяча забили Артур Макаров и Евгений Меркурьев.
Выиграв чемпионат Эстонии, "СМС Раха" гарантировал себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов.
Серебряные медали впервые достались "Равенсу". Обладателем бронзовых медалей стала "Нарва Юнайтед", одолевшая в дополнительное время таллиннский "Космос" - 3:1.