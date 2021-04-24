В Израиле впервые за 10 месяцев никто не умер от коронавируса. Как это удалось?

По данным минздрава Израиля, в пятницу в стране было выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом, а число смертей за все время пандемии осталось таким же, как в четверг — 6346.

До этого в течение 10 дней число ежедневных летальных исходов не превышало пяти, а 22 апреля уменьшилось до одного. В последний раз израильские власти не фиксировали смертей от коронавируса 29 июня 2020 года.

Всего с начала пандемии в Израиле выявлены 837 870 случаев заражения. По этому показателю страна занимает 29-е место в мире — между Швецией (932 076 случаев) и Португалией (832 891 случай).

В настоящее время в Израиле самый высокий уровень вакцинации в мире. В четверг число получивших две дозы вакцины в стране превысило 5 миллионов.

Согласно данным министерства здравоохранения Израиля, две дозы вакцины получили уже более 53% населения страны, насчитывающего около 9 млн человек.

"Это огромное достижение для системы здравоохранения и граждан Израиля. Вместе мы искореним коронавирус", — написал в пятницу в "Твиттере" министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

На прошлой неделе профессор Эяль Лешем, возглавляющий крупнейший в Израиле медицинский центр Шиба, заявил, что страна близка к достижению коллективного иммунитета.

Коллективный иммунитет формируется, когда значительная доля популяции становится иммунной, т.е. привитой или переболевшей. При коллективном иммунитете прерывается передача инфекции и снижается уровень носительства возбудителя.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для достижения коллективного иммунитета должно быть привито не менее 65-70% населения страны.

По мнению профессора Лешема, коллективный иммунитет может быть единственным объяснением спада заражений Covid-19 в Израиле, продолжающегося на фоне снятия ограничительных мер.