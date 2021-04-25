РЕЦЕПТ СЕЗОННОГО БЛЮДА | Корюшка жареная от таллиннского повара

Для меня эта необычная рыбка является вестником гастрономической весны. Необычность ее в том, что у неё вместо специфического рыбного запаха — аромат свежих огурцов и не надо чисть чешую. Так же рыбка является сезонной, затягивать с дегустацией не рекомендую.

Ну что, заинтриговала?!

На три порции понадобится:

1 кг свежей корюшки

100 г пшеничной муки

Соль, перец

Для айоли:

6 с.л. Домашнего майонеза или просто густого майонеза

1-2 с.л. соуса Шрирача

1/2 лайма (сок)

Кориандр

Соль, перец

Приготовление

Корюшку промываем под холодной водой и сушим бумажными полотенцами. Зачем сушить? Затем, чтобы во время жарки рыбка не разваливалась, а именно жарилась.

Чистка, пожалуй — самое нудное и неприятное занятие, касающееся любой свежей рыбы, но только не корюшки. Каждой рыбке обрезаем голову (или можно оставить, что бы пожарить на шпажке) и очень аккуратно разрезаем брюшко и вычищаем потроха. Не редко в корюшке есть икра, я ее не люблю и вычищаю ее тоже.

Все, на этом процесс чистки заканчивается. Если корюшка мелкая, то многие ее просто не чистят, а жарят прямо так, с головой.



Солим, перчим корюшку, обваливаем в муке и выкладываем на заранее хорошо разогретую сковородку и жарим с двух сторон до готовности.

Мне нравится жарить выкладывая тушки плотно друг к другу хвостами к центру. Тогда можно не переворачивать по одной, а сразу перевернуть весь круг.



Или жарить на шпажке, но тогда в сковородке должно быть достаточно масла, что бы рыба жарилась как в фритюре.

Готовую рыбу выкладываем на кухонное бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Для айоли смешиваем майонез с Шрирачей, соком лайма и мелко порубленным кориандром.

Подавать с свежим салатом и горячим белым хлебом. Хорошую пару составит любимое игристое вино.

Все, начинайте наслаждаться вкусом весны!

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