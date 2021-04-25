Mоя кухня
25.04.2021, 09:25

РЕЦЕПТ СЕЗОННОГО БЛЮДА | Корюшка жареная от таллиннского повара

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Из личного архива Елены Лукашовой
Елена Лукашова — повар из Таллинна, она активно развивает свой Instagram, а теперь еще и будет делиться шедевральными рецептами с читателями RusDelfi.

Для меня эта необычная рыбка является вестником гастрономической весны. Необычность ее в том, что у неё вместо специфического рыбного запаха — аромат свежих огурцов и не надо чисть чешую. Так же рыбка является сезонной, затягивать с дегустацией не рекомендую.
Ну что, заинтриговала?!

На три порции понадобится:

  • 1 кг свежей корюшки
  • 100 г пшеничной муки
  • Соль, перец

Для айоли:

  • 6 с.л. Домашнего майонеза или просто густого майонеза
  • 1-2 с.л. соуса Шрирача
  • 1/2 лайма (сок)
  • Кориандр
  • Соль, перец

Приготовление

Корюшку промываем под холодной водой и сушим бумажными полотенцами. Зачем сушить? Затем, чтобы во время жарки рыбка не разваливалась, а именно жарилась.  

Чистка, пожалуй — самое нудное и неприятное занятие, касающееся любой свежей рыбы, но только не корюшки. Каждой рыбке обрезаем голову (или можно оставить, что бы пожарить на шпажке) и очень аккуратно разрезаем брюшко и вычищаем потроха. Не редко в корюшке есть икра, я ее не люблю и вычищаю ее тоже.

Все, на этом процесс чистки заканчивается. Если корюшка мелкая, то многие ее просто не чистят, а жарят прямо так, с головой.  


Солим, перчим корюшку, обваливаем в муке и выкладываем на заранее хорошо разогретую сковородку и жарим с двух сторон до готовности.

Мне нравится жарить выкладывая тушки плотно друг к другу хвостами к центру. Тогда можно не переворачивать по одной, а сразу перевернуть весь круг.

Или жарить на шпажке, но тогда в сковородке должно быть достаточно масла, что бы рыба жарилась как в фритюре.

Готовую рыбу выкладываем на кухонное бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Для айоли смешиваем майонез с Шрирачей, соком лайма и мелко порубленным кориандром.

Подавать с свежим салатом и горячим белым хлебом. Хорошую пару составит любимое игристое вино.

Все, начинайте наслаждаться вкусом весны!
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