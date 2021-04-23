23.04.2021, 15:41
Минюст РФ внес ”Медузу” в список ”иностранных агентов”(5)
Foto: Roman Starapopov
Министерство юстиции России включило ”Медузу” в реестр иностранных СМИ, ”выполняющих функции иностранных агентов”.
В реестр ”иностранных агентов” внесли компанию SIA ”Medusa Project”, зарегистрированную в Латвии. В сообщении на сайте министерства сказано, что такое решение принято ”во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации”.
”Медуза” будет обжаловать решение о включении издания в список ”иностранных агентов”.
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