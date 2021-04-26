Почему студенты хотят уехать из Эстонии?

Богдан учится в Литве. Скорее всего большинство из вас даже не рассматривали эту страну как вариант, ведь там ”нечего делать” и ”так себе образование”. На самом деле это не так и во всех странах есть свои плюсы и минусы! ”В Литве есть дешёвый аналог определённого курса бакалавриата, основанный на программе одного из университетов Англии”, — рассказывает Богдан.

Поступающим могу посоветовать не бояться новых возможностей, т.к. это уникальный опыт, который не только откроет огромное разнообразие возможностей и расширит кругозор, но также приучит к самостоятельной жизни и её различным проявлениям (например, подсчёт финансов и готовка)”, — говорит студент.

”Поначалу была тоска по дому, однако, интегрировавшись, я уже не так сильно скучаю. Но если бы встал выбор дальнейшего проживания в Эстонии или за границей, надо было бы трижды подумать прежде, чем принять решение. В целом учёба мне нравится. Отзывчивость преподавателей и отсутствие давления с их стороны — это несомненные плюсы.

Начнём с соседней страны — Финляндии. Кристьян уехал туда пару лет назад учиться на факультете международного туристического менеджмента. Для поступления в университет нужно было сдать онлайн-экзамен, состоящий из трёх частей: логический тест, написание эссе и мотивационное видео. Интеграция, по словам студента, проходила легко: были языковые курсы, и преподаватели знакомили однокурсников с помощью различных игр. Помимо различных курсов, университет предоставляет жильё: нужно лишь написать с просьбой предоставить комнату. Стипендии же в его университете, к сожалению, выплачивают только гражданам Финляндии или беженцам.

Многие хотя бы раз задумывались над тем, чтобы уехать из Эстонии по тем или иным причинам. Для молодых людей чаще всего предлогом для переезда служит ”лучшее” образование заграницей. Так ли это на самом деле или лишь стереотип? Мы поговорили с некоторыми эстонскими студентами заграничных университетов, спросив, как им живётся вне дома, с какими трудностями они сталкивались и планируют ли возвращаться обратно.

Для поступления на его факультет (саунд-дизайн) нужно было сдать вступительный экзамен и пройти интервью. Университет также предоставляет языковые курсы. Для учеников по обмену есть отдельный курс по литовскому с целью обучить студентов основам языка для решения ежедневных задач. Жильё же, по словам Богдана лучше искать заранее, поскольку многие первокурсники приезжают уже летом и комнаты в общежитиях быстро расходятся.

”К сожалению, моя специальность в Эстонии не развита, шансов найти хорошую работу за границей в разы больше. Не скучаю по Эстонии, но люблю ее и при возможности работать там обязательно бы согласился. Поступающим советую тщательно изучить университет и город перед приездом. В моём случае получилось так, что обучение оказалось вполне интересным, но вот город оказался намного "скучнее", чем я ожидал, хотя для меня это не стало проблемой”, — заключает студент.

Сандер, Великобритания



Самая востребованная страна для обучения — Великобритания. Сандер — первокурсник факультета банковского дела и финансирования. Для того, чтобы поступить, необходимо было иметь средний бал 4.5, и по математике иметь оценку "4". Оценки за государственные экзамены не учитывались.

”Возможность уехать за границу казалась мне перспективной, так как экономическое образование в Англии считается лучше, чем в Эстонии. Откровенно говоря, мне не нравится тут учиться, потому что всё позакрывали, а это значит, что никакие мероприятия вживую не проходят, невозможно с кем-либо познакомиться. Хорошо тем, кто живёт в общежитии, а если жить у родственника, как я, то новых друзей крайне сложно найти. Необходимо быть морально устойчивым и сильным духом”, — комментирует молодой человек нынешнюю ситуацию с учёбой.

Общежитие в Англии дорогое, арендовать квартиру — ещё дороже. Помимо этого, обучение тоже платное. Несмотря на это учебные заведения действительно выглядят как внешне, так и внутренне привлекательно. Есть и языковые курсы, и стипендии, и учебных программ намного больше, чем в Эстонии. Также существует вариант взять ”нулевой год”, во время которого преподаются основы предметов, которые будут на первом курсе. Проще говоря — подготовительный класс в университете.

”Словами невозможно описать, как скучаю по всем друзьям и родственникам. Обязательно вернусь в Эстонию, в этом нет сомнений. Прежде чем поступать в университет, подумайте, надо ли вам это, хотите ли вы этого. Ну и, конечно же, мечтайте и следуйте своим мечтам”, — подводит итог первокурсник.

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