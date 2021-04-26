Британец, живущий в Эстонии, побывал в чернобыльской зоне отчуждения(16)
Почему вы решили поехать в такое необычное место?
В детстве я интересовался наукой и мне была интересна тема именно Чернобыля. Мне хотелось поехать в постсоветскую страну, хотя такие направления для путешествий, возможно, не сильно популярны среди англичан.
Расскажите о деталях вашего маршрута, как это было?
Я отправился туда с эстонскими ребятами. Долетели до Киева, а дальше в Чернобыль мы ехали по очень плохой дороге, на въезде – старая мозаичная стела советского времени с надписью Чернобыль.
И первый объект, который мы посетили – радиостанция Дуга неподалеку от Чернобыля, она так и не была введена в эксплуатацию, но была хорошо спрятана.
Далее было сам поселок Чернобыль, где у нас был ланч.
Потом мы гуляли по Припяти. И это было что-то сумасшедшее – заброшенное место, в котором раньше жили 50 тысяч человек, но покинули его буквально за пару дней. Это немыслимо.
А что впечатлило больше всего?
Было любопытно зайти в детский садик и увидеть все эти игрушки, валяющиеся на полу.
Сам я никогда не был в подобных местах, вся эта советская обстановка была для меня непривычной. А вот эстонские ребята, с которыми я приехал, были одного со мной возраста и ходили в школу, когда случился взрыв. И они сказали, что узнают эти игрушки, потому что у них в свое время были такие же. Да и сама обстановка, внешний вид комнат – все это было им знакомо, и я думаю, именно поэтому это все задело их за живое даже больше, чем меня.
Припять – это своеобразная модель советского города 80-х, средний возраст населения был 26-28, у них была хорошая работа и в целом – хорошая жизнь, по сравнению с остальным Советским Союзом. И вот теперь это место зарастает деревьями. Я провел три часа, гуляя по Припяти, заглядывал в дома, смотрел на какие-то объекты архитектуры. Очень странно видеть, как посреди города начинает расти лес – деревья растут прямо сквозь асфальт на дорогах. Но больше всего потрясли меня кадры, которые нам показали чуть позже. Они были сделаны с вертолетов сразу после взрыва, и на них я узнал улицы, по которым только что ходил и которые тогда не были заброшены.
У вас было чувство, что вы гуляете по опасной территории?
Безусловно, там есть опасные места, но есть и относительно безопасные,. Если ты следуешь всем указаниям экскурсовода – ты в безопасности. Если говорить о городе непосредственно, то самое опасное место – это больница. Туда привозили пожарных, которые боролись с огнем после взрыва реактора, и их одежда и ботинки до сих пор находятся в подвале больницы, они очень радиоактивные. Сейчас туда нельзя спускаться. Однако в основном, Припять сейчас довольно безопасна. Еще одно место, где есть большие дозы радиации – так называемся рыжий лес, все из-за направления ветра, который дул, когда случилась авария.
Сколько длился ваш трип?
В Украине я провел три дня, в Чернобыле – один. И это была относительно недорогая экскурсия – около 100 евро. Нас забрали в 7 утра в Киеве, дорога была довольно долгой, и вернулись мы где-то в районе 7 вечера. Но это еще не все. Для того, чтобы попасть в Чернобыль, нужно было заранее подготовить все документы. Невозможно просто взять и приехать туда, обязательно иметь при себе разрешение от государства. Это заняло несколько недель до самой поездки – нужно было отправить все эти копии паспортов и так далее.
Какой был язык экскурсии?
Довольно плохой английский. Среди нас, конечно, были эстонцы, которые немного говорят по-русски, но английским они владеют свободнее. Лично я русского не знаю, может, только пару слов. С эстонским получше, всё-таки я живу в Эстонии уже пятый год.