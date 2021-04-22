Самое примечательное в президентском послании — Путин ”выразил недоумение тем, что не у всех россиян есть газ в домах”.

(Вырезано цензурой), он только сейчас об этом узнал?

Что в ”великой энергетической сверхдержаве”, с ее неистощимыми газовыми потоками, треть граждан живет без газа? И за подключение с них требуют бешеные деньги?

И кто в этом виноват, позвольте спросить? Не тот ли, что правит нами уже 21 год?

Да, подданным обещаны небольшие благодеяния.

Вот только ”озвученные Владимиром Путиным новые меры социальной поддержки населения обойдутся бюджету в 400 млрд рублей за два года” — Антон Силуанов.

400 млрд. — это меньше, чем за эти годы уйдет на содержание опричников из Росгвардии.

И это всего 3% от ”кубышки” — Фонда национального благосостояния.

Перефразируя известное из ”Покровских ворот”, — ”Путин, это мелко”.

Правда, война пока не объявлена — уже хорошо.

Но не расслабляемся: завтра встреча с минским диктатором (бред про ”попытку госпереворота” в Белоруссии Путин повторил в послании), а послезавтра — Совет Федерации.

Возможны варианты.

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