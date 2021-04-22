Путин, это мелко(43)
Самое примечательное в президентском послании — Путин ”выразил недоумение тем, что не у всех россиян есть газ в домах”.
(Вырезано цензурой), он только сейчас об этом узнал?
Что в ”великой энергетической сверхдержаве”, с ее неистощимыми газовыми потоками, треть граждан живет без газа? И за подключение с них требуют бешеные деньги?
И кто в этом виноват, позвольте спросить? Не тот ли, что правит нами уже 21 год?
Да, подданным обещаны небольшие благодеяния.
Вот только ”озвученные Владимиром Путиным новые меры социальной поддержки населения обойдутся бюджету в 400 млрд рублей за два года” — Антон Силуанов.
400 млрд. — это меньше, чем за эти годы уйдет на содержание опричников из Росгвардии.
И это всего 3% от ”кубышки” — Фонда национального благосостояния.
Перефразируя известное из ”Покровских ворот”, — ”Путин, это мелко”.
Правда, война пока не объявлена — уже хорошо.
Но не расслабляемся: завтра встреча с минским диктатором (бред про ”попытку госпереворота” в Белоруссии Путин повторил в послании), а послезавтра — Совет Федерации.
Возможны варианты.
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