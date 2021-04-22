Евросоюз может объявить режим ЧС в отношениях с Россией(8)
Памяти моего друга Григория Сенькива
Инициатива экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о временном замораживании права россиян на въезд в Европу стала сенсацией недели. Поток комментариев хлынул со всех сторон. Понятно, что в Москве на это только криво ухмыльнулись, дескать: гавкайте-гавкайте, вассалы Байден-Шер-Хана! Зато в самой Эстонии данное предложение подверглось ожидаемой жесточайшей критике в русскоязычном сегменте соцсетей.
Но совершенно неожиданно в защиту россиян и их возможности свободно передвигаться по Европе выступили правые консерваторы страны. Так, евродепутат от партии EKRE Яак Мадисон призвал г-на Ильвеса не говорить глупости и не наносить вреда обычным русским людям. Но самыми гневными филиппиками в адрес экс-президента Эстонии разразился некий лидер малоизвестной партии коренных (или истинных?) эстонцев Харри Раудвере.
Этот товарищ давно использует Nõmme Raadio для проповеди странных идей. Исключением не стали и несколько мыслей Раудвере, озвученных в эфире программы ”Обеденный час”. Например, дедушка Харри изрёк, что ”Эстонии придётся отвечать перед Россией за русофобские заявления”, ”Русские говорят: подходите ближе и получите между глаз” и ”Никакое НАТО не спасёт Эстонию от русских”. Следуя своему фирменному стилю общения с аудиторией, г-н Раудвере при этом не удержался от грязных оскорблений в адрес Тоомаса Хендрика Ильвеса за слова об опасности русских. Дескать, нет от русских никакой опасности!
Ну что ж! Эстония — либеральная страна, где каждый имеет право свободно высказывать своё мнение, даже если оно не соответствует официальной позиции государства по тем или иным вопросам. Другое дело, что подобного рода высказывания не должны наносить ущерба национальным интересам страны. А главное, нельзя безнаказанно манипулировать аудиторией, выдавая ложь за истину. Так, Харри Раудвере смело заявляет, что Россия никогда не начнёт войну первой, забыв при этом о российской агрессии против Грузии в 2008 г. и против Украины в 2014 г.
Кстати, ни Грузия, ни Украина не были членами НАТО, более того, на территории Украины, в Севастополе, была дислоцирована российская военно-морская база. Но это почему-то не спасло ни Грузию, ни Украину от российской агрессии. Неужели Раудвере уверен, что присутствие НАТО не спасёт Эстонию от русских, а если НАТО из Эстонии уйдёт, то страна получит гарантии безопасности? По-моему, рассуждать подобным образом могут только псевдо-эксперты в пропагандистских шоу на российском телевидении. Или это удел ”полезных идиотов”, которые конвертируют свой показной идиотизм в политическую и финансовую поддержку сил, враждебных собственному государству.
Допускаю, что человек может искренне заблуждаться. Но вот Харри Раудвере, с одной стороны, заявляет, что ограничение права россиян на посещение Европы — глупость, потому что миф об опасности России — это выдумка тупых русофобов. С другой стороны, этот же Харри предупреждает, что Эстонии придётся держать ответ перед Россией за свою русофобию, НАТО не спасёт Эстонию от русских и вообще русские, чуть что им не по нраву, сразу бьют между глаз. Так что же делать Европе в логике ”истинного Харри”: дружить с Россией или бояться России? Или лечь под Россию и не дёргаться, как об этом мечтает кремлёвский чекистско-олигархический конклав? И на чьей стороне в этой истории Харри Раудвере?
Хотя, конечно, таких ”харри” в запасниках российской пропаганды пруд пруди по всему миру. В иностранных редакциях Russia Today кто только не работает — от бразильского журналиста до бывшего руководителя французских спецслужб. И Евросоюз очевидным образом проигрывает России информационную войну, одновременно демонстрируя свою беззащитность перед деятельностью российских спецагентов, которые по всей Европе устраивают теракты и открыто используют статус дипломатов для сбора разведывательной информации в пользу России. Поэтому инициатива г-на Ильвеса родилась не на пустом месте. Скорее, это крик отчаяния, который должны услышать во всех европейских столицах.
Однако я не поддерживаю предложение о замораживании виз россиянам. В конце концов, не все из них должны нести ответственность за безответственное поведение российской власти на международной арене.
Нельзя лишать россиян права на отдых, учёбу и работу в Европе. Но и нельзя делать вид, что ничего особенного в мире не происходит и ничего менять в отношениях с Россией не нужно. Да, пока г-н Байден нашёл несколько волшебных слов для г-на Путина, после чего накал страстей вокруг Украины несколько поутих, в Москве не стали разгонять митинг оппозиции, а сам российский президент в своём заунывном послании только огрызнулся на Запад. Но это не означает, что с повестки дня сняты вопросы постоянного и систематического нарушения международного права и вмешательства России во внутренние дела Евросоюза и США. Это не отменяет угрозу эскалации военного конфликта в самом центре Европы с участием России, Украины и Белоруссии.
Поэтому мне представляет целесообразным ввести временный режим чрезвычайной ситуации в отношениях между ЕС и Россией. Это может быть ограничение на участие российского бизнеса в инвестиционных сделках, снижение уровня дипломатического представительства и введение зеркальных мер по контролю за передвижением граждан России в границах Шенгенской зоны. Нужно уравнять действующие правила пребывания граждан европейских стран в России с правилами нахождения россиян в ЕС и других европейских странах. Это предполагает обязательную полицейскую регистрацию граждан России по месту пребывания в европейских государствах, ограничение на посещение районов дислокации сил НАТО, национальных сил обороны и объектов критически важной инфраструктуры.
Нарушение правил влечёт депортацию и визовые ограничения на длительный срок. И такую инициативу нельзя квалифицировать как антироссийскую, потому что она направлена не против граждан России, а против государства, которое проводит опасную политику в отношении своих соседей по Европейскому дому. Как только в России будет восстановлено уважение к международному праву — на деле, а не на словах, меры эти можно будет отменить.
В русской культуре бытует популярное изречение — мем, по-нынешнему: ”Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет!”. В Европе силы обороны тоже всегда готовы защищать от любой внешней агрессии свободу, жизнь и безопасность 500 миллионов граждан, включая миллионы русских. Но мы ждём, что приходить и приезжать в Европу будут всё же не с мечом, а с дружбой, улыбкой, открытыми объятиями и добрыми намерениями.
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