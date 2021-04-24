24.04.2021, 08:25
ФОТО И ВИДЕО | Почему машины спасателей за Горхоллом опускают в море шланги?(6)
Talisuplejad/Facebook
В социальной сети Facebook распространяются фотографии и видео, где запечатлены автомобили спасателей, которые на этой неделе по утрам по какой-то причине спускают в море шланги.
Юмористические комментарии не заставили себя ждать: люди предположили, что теперь пожары стали тушить морской водой или таким образом регулируют уровнь моря.
Издание Forte обратилось за разъяснением к Спасательному департаменту.
Один из руководителей Пыхьяского спасательного центра Прийт Янно пояснил, что у Горхолла проходят учения по соединению в одну линию нескольких рукавов для всасывания воды.
"Речь идет о плановый тренировках по развертыванию линии для забора воды из открытых водоемов", — сказал он.
По словам Янно, как правило в цистернах спасательных машин находится пресная вода, но если при пожаре ситуация такова, что самым быстрым и эффективным будет вариант забора воды из моря, то это тоже практикуется.
"В море мы ничего сомнительного не сбрасываем", — добавил Янно.