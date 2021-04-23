Здоровье
23.04.2021, 12:30

Вакцина Johnson & Johnson тоже может вызывать тромбоз. Но вероятность крайне мала

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Pfizeri ja BioNTechi vaktsiin Comirnaty
Pfizeri ja BioNTechi vaktsiin Comirnaty
Foto: Argo Ingver
Европейское агентство по лекарственным средствам во вторник сообщило журналистам, что ”возможная связь” между однодозной вакциной Johnson & Johnson и редкими случаями возникновения тромбоза существует. Однако медики подчёркивают, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают риски. Об этом сообщает Euronews.

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) отметил, что в инструкциях по применению вакцины нарушения свёртываемости крови стоит относить к ”крайне редким побочным эффектам”.

Регулирующий орган Евросоюза в области лекарственных средств изучил восемь отчётов из США о ”серьёзных случаях появления необычных тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов”, один из которых привёл к летальному исходу.

По словам главы агентства Эмер Кук, в Европейском союзе не было зарегистрировано ни одного случая подобных осложнений.

В марте вакцину одобрили к применению в Евросоюзе, но она ”ещё не получила широкого распространения”, — отметила Сабина Штраус, председатель комитета EMA по фармаконадзору и оценке рисков (PRAC).

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