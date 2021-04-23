Вакцина Johnson & Johnson тоже может вызывать тромбоз. Но вероятность крайне мала

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) отметил, что в инструкциях по применению вакцины нарушения свёртываемости крови стоит относить к ”крайне редким побочным эффектам”.

Регулирующий орган Евросоюза в области лекарственных средств изучил восемь отчётов из США о ”серьёзных случаях появления необычных тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов”, один из которых привёл к летальному исходу.

По словам главы агентства Эмер Кук, в Европейском союзе не было зарегистрировано ни одного случая подобных осложнений.

В марте вакцину одобрили к применению в Евросоюзе, но она ”ещё не получила широкого распространения”, — отметила Сабина Штраус, председатель комитета EMA по фармаконадзору и оценке рисков (PRAC).