ПРОВЕРКА ФАКТОВ | В Facebook защищают криминального авторитета Гулевича от эстонского суда(6)
На этой неделе анонимный аккаунт распространял информацию о том, что лидера преступной группировки Вячеслава Гилевича будут держать в тюрьме вместо 6 месяцев еще 5 лет — до 2026 года. "Судебный беспредел в действии!" — озаглавили создатели группы свой пост.
"В публикации "КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?" (прописные буквы здесь и далее как в оригинале - RusDelfi) за 10 января, был описан приговор судьи Урмаса Рейнола, который осудил В.Гулевича на 6 месяцев за отказ от дачи показаний на убийцу-рецедивиста Круузимяги, который напал в тюрьме на Гулевича. Судья Рейнола в сентябре 2020 года добавил 6 месяцев к НЕВСТУПИВШЕМУ В СИЛУ СУДЕБНОМУ РЕШЕНИЮ по делу "кемеровской опг". В итоге в приговоре, с легкой руки Урмаса Рейнола, появился срок в 8 лет и 6 месяцев, который вступил в законную силу. На апелляционном процессе в январе 2021 по т.н "кемеровской опг" Гулевич уже был переодет в тюремную форму и по факту был заочно осужден на 8 лет. 18.03.2021 года Таллиннская тюрьма выдает осужденному на 6 МЕСЯЦЕВ Гулевичу личную программу исправления расписанную до 2026 года! Т.е из-за ошибки судьи Рейнола тюрьма не выпустит осужденного на 6 МЕСЯЦЕВ Гулевича вплоть до 2026 года. Вот такой беспредел творят наши судьи", — написали в Facebook.
Как было на самом деле?
Часть текста, где пишут, что Гулевич находится в тюрьме с 2017 года — соответствует действительности. Его задержали в испанской Малаге, доставили в Эстонию и арестовали. Во время следствия он находился в Таллиннской тюрьме. После судебных заседаний, где присутствовали десятки адвокатов и анонимных свидетелей, Харьюский уездных суд спустя год признал Гулевича виновным.
Вместе со своим защитником Владимиром Садековым они обжаловали решение суда. В Окружной суд дело попало спустя несколько месяцев. При этом решение суда первой инстанции о приговоре к восьми годам лишения свободы в связи с созданием преступной организации и управлением ею остается в силе.
За решеткой произошел конфликт между Гулевичем и обвиняемым в двух убийствах и поджоге клуба Гулевича "Посейдон" — Эриком Круузимяги. Во время пожара в клубе "Посейдон" погиб один соратник Гулевича по кемеровской ОПГ.
Драка произошла 14 июня 2019 года. Eesti Ekspress и RusDelfi писали об этом в феврале. Гулевич отказался сотрудничать с прокуратурой и комментировать конфликт, при этом на камерах наблюдения было видно, как Круузимяги напал на него сзади. Из-за отказа объяснить произошедшее и подписать протокол допроса, а также из-за разных показаний свидетелей Гулевичу назначили дополнительный срок — 6 месяцев. При этом окружной суд оправдал мужчину, а Госсуд посчитал, что он виновен в "отказе от дачи показаний в досудебном производстве".
Что в итоге?
В посте Facebook считают, что суд ошибся. Но анонимные авторы забыли, что Гулевич и так был приговорен к 8 годам тюрьмы. Несмотря на то, то адвокаты обжаловали решение суда, обвинительный приговор был выдвинут. К 8 годам добавили 6 месяцев, согласно решению Госсуда.
Уголовный кодекс предусматривает, что если после обвинительного приговора осужденный совершает другое преступление, то ему назначат наказание по совокупности (§ 65). Этот параграф не влияет на вступление в силу или не вступление в силу предыдущего решения. Следовательно, человеку с не вступившему в законную силу наказанием может быть наложено дополнительное наказание.