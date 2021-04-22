Пьер Жаки: наша федеральная политика принесет свои плоды!

Сегодня слово главному тренеру сборной Франции, который подвел итоги отбора на ЕВРО-2022. Французы завершили отборочный этап победой (5:1) над сборной Армении, что позволило «синим» занять третье место в своей группе.

Это было желание, проявленное всей командой Франции, а успех был достигнут благодаря дублям Сухейля Мухудина и Абдессамада Мохаммеда, а также голу Сида Бельхаджа, у Армении забил Денис Неведров.

«Мы боролись с первой до последней минуты»



«Установка на этот матч была проста: восстановить собственный имидж и в первую очередь финишировать на третьем месте в нашей группе, что немаловажно, так как это позволит нам избежать участия в предварительных турах для наших следующих отборов. Повторюсь, что в этот вечер мы встречались не с Арменией, а с командой России дважды, потому что более половины состава составили натурализованные игроки. Так уже было в Грузии, где было полдюжины бразильских игроков, или против Азербайджана на Евро-2018. Мы знали об этом во время жеребьевки, но с тех пор в этих командах еще добавились натурализованные игроки. Несмотря на это и разочарование из-за того, что мы не прошли квалификацию, наши «Ле Блеу» смогли показать себя с лучшей стороны, что еще раз демонстрирует их уровень и силу характера.

«Ребята ответственно подошли к матчу»

