Пьер Жаки: наша федеральная политика принесет свои плоды!
Сегодня слово главному тренеру сборной Франции, который подвел итоги отбора на ЕВРО-2022. Французы завершили отборочный этап победой (5:1) над сборной Армении, что позволило «синим» занять третье место в своей группе.
Это было желание, проявленное всей командой Франции, а успех был достигнут благодаря дублям Сухейля Мухудина и Абдессамада Мохаммеда, а также голу Сида Бельхаджа, у Армении забил Денис Неведров.
«Мы боролись с первой до последней минуты»
«Установка на этот матч была проста: восстановить собственный имидж и в первую очередь финишировать на третьем месте в нашей группе, что немаловажно, так как это позволит нам избежать участия в предварительных турах для наших следующих отборов. Повторюсь, что в этот вечер мы встречались не с Арменией, а с командой России дважды, потому что более половины состава составили натурализованные игроки. Так уже было в Грузии, где было полдюжины бразильских игроков, или против Азербайджана на Евро-2018. Мы знали об этом во время жеребьевки, но с тех пор в этих командах еще добавились натурализованные игроки. Несмотря на это и разочарование из-за того, что мы не прошли квалификацию, наши «Ле Блеу» смогли показать себя с лучшей стороны, что еще раз демонстрирует их уровень и силу характера.
«Ребята ответственно подошли к матчу»
«Нашей целью было пройти отбор на Евро, мы были крайне разочарованы неудачей в пятницу, и я хотел бы поблагодарить всех наших игроков, которым удалось вернуться в строй и одержать эту победу. Да, это выступление осталось разочарованием, но успех в этом матче обеспечивает будущее для нашей сборной, игроки очень хорошо это понимали и ответственно отнеслись к подготовке перед этим матчем, чтобы хорошо завершить эту кампанию. Мы должны были отдать должное форме, в которой выступаем, и обеспечить себе третье место. Конечно, настроиться было сложно, но ребята не хотели заканчивать поражением или четвертым местом. Несмотря на разочарование, они сумели настроиться и поставили перед собой цель – только победа, и я горжусь ими и тем, что они показали сегодня вечером».
«Наша федеральная политика принесет свои плоды»
«Мы надеемся, что игроки, которые выступали в нынешнем составе, в будущем продолжат играть за французскую сборную. Некоторые могут завершить карьеру, и мы можем надеяться, что в среднесрочной перспективе они станут будущими тренерами этой команды или техническими советниками. Очень важно использовать их опыт, потому что в настоящее время в нашем футзальном мире все еще слишком мало тренеров, которые были футзалистами изначально. Я первый, но я пришел из традиционного футбола. Этот опыт может иметь решающее значение и должен помочь нам выйти на новый уровень. Наша федеральная политика, которой я очень горжусь, заключается в том, чтобы готовить игроков для будущего, как в мужском, так и в женском футзале. Уверен, мы пожнем плоды через несколько лет, чтобы, наконец, занять достойное место».