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22.04.2021, 14:15

Секс, диверсия, пищевые добавки. Могли ли эстонского богатыря тайно накормить допингом?

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Мярт Роосна
Rio de Janeiro olümpial sai Heiki Nabi viienda koha, aga Tokyo mängude eel on ta väga keerulises seisus.
Rio de Janeiro olümpial sai Heiki Nabi viienda koha, aga Tokyo mängude eel on ta väga keerulises seisus.
Foto: Hendrik Osula
Две допинг-пробы знаменитого борца Хейки Наби дали положительный результат на запрещенное вещество летрозол. Его участие в Олимпийских играх в Токио теперь под большим вопросом. "Могли ли эстонского борца тайно накормить допингом?" - задается вопросом Eesti Päevaleht.

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и серебряный призер Олимпийских игр клянется, что никогда не думал об использовании запрещенных препаратов и ничего не знал ранее о летрозоле.

В отличие от лыжников, Наби не скрывался от публики. Когда Андрус Веэрпалу в 2011 году впервые влип в допинг-скандал, он выступал на пресс-конференции по бумажке. 35-летний Наби говорит своими словами и не боится обсуждать тему допинга в телепередаче.

Адвокат Пауль Керес, представляющий интересы спортсмена, избрал наступательную тактику. Его аргумент — крошечная доля запрещенного вещества является свидетельством случайного попадания в организм Наби — работников антидопинга не убедила.

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