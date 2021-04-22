Секс, диверсия, пищевые добавки. Могли ли эстонского богатыря тайно накормить допингом?

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и серебряный призер Олимпийских игр клянется, что никогда не думал об использовании запрещенных препаратов и ничего не знал ранее о летрозоле.

В отличие от лыжников, Наби не скрывался от публики. Когда Андрус Веэрпалу в 2011 году впервые влип в допинг-скандал, он выступал на пресс-конференции по бумажке. 35-летний Наби говорит своими словами и не боится обсуждать тему допинга в телепередаче.

Адвокат Пауль Керес, представляющий интересы спортсмена, избрал наступательную тактику. Его аргумент — крошечная доля запрещенного вещества является свидетельством случайного попадания в организм Наби — работников антидопинга не убедила.