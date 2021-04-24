Музей оккупаций и свободы собирает фотографии с мероприятий периода восстановления независимости

”Проведенные свободными 30 прекрасных лет прошли, однако воспоминания о праздниках и прочих традициях остались и заслуживают сохранения для наших будущих поколений. Одна фотография говорит намного больше, чем тысяча слов, и именно через фотографии мы передаем те знания и чувства о первых годах жизни в независимой стране, о совместно прожитых моментах радости и эмоций”, — поделилась исполнительный директор Музея оккупаций и свободы Кейу Тельве.

В акции могут принять участие все заинтересованные. Ожидаются фотографии совершенно разных событий, которые вы считаете ценными, за последние 30 лет.

”Нам можно присылать любые снимки с семейных праздников, смотрин новорожденного, празднования Иванова дня, Нового года, свадеб, юбилеев, деревенских праздников, окончания школы, посвящений в студенты, государственных праздников. Из собранных фотографий Музей оккупаций и свободы выберет снимки для передвижной выставки, которая будет ездить по разным городам Эстонии. После передвижной выставки все фотографии будут хранятся в архивах музея оккупации”, — добавила Тельве.

Передвижная выставка ”Восстановившая независимость Эстония: 30 лет свободы и ответственности” посетит в Эстонии 15 различных мест. Выставку точно можно будет увидеть на Фестивале мнений в Пайде и на бочарной ярмарке в Авинурме. Точный график передвижения выставки составят в течение этой весны.

Музей собирает фотографии в цифровом виде. Для того чтобы принять участие в акции, следует отправить фото на электронный адрес музея info@vabamu.ee. Желательно также добавить описание к фотографии о том, кто на ней запечатлен и что там происходит.