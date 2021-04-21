ВИДЕО: "Калев/Крамо" вырвал победу у российского клуба
Гости, давно обеспечившие себе пропуск в плей-офф, прибыли в Таллинн в ослабленном составе без ряда ведущих игроков, что не мешало им долго лидировать в матче. В начале заключительной четверти "Нижний Новгород" вел в счете с перевесом в 10 очков, но точные попадания Маркуса Кина и Мартина Дорбека сломали сопротивление крепкого середняка лиги. Самым результативным игроком матча стал Кин, набравший 31 очко.
К сожалению, эта победа не поможет калевцам пробиться в плей-офф Единой лиги ВТБ, поскольку чемпион Эстонии в силу разных причин неудачно провел первую половину сезона. Калевцы выиграли 8 матчей и потерпели 15 поражений - они занимают 10-е место в турнирной таблице. До зоны плей-офф не хватает двух побед.
В заключительном матче регулярного чемпионата калевцы сыграют 25 апреля в гостях с соседом по турнирной таблице красноярским "Енисеем".