ВИДЕО: "Калев/Крамо" вырвал победу у российского клуба

Гости, давно обеспечившие себе пропуск в плей-офф, прибыли в Таллинн в ослабленном составе без ряда ведущих игроков, что не мешало им долго лидировать в матче. В начале заключительной четверти "Нижний Новгород" вел в счете с перевесом в 10 очков, но точные попадания Маркуса Кина и Мартина Дорбека сломали сопротивление крепкого середняка лиги. Самым результативным игроком матча стал Кин, набравший 31 очко.