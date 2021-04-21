Раскрыта причастность шести сотрудников ГРУ к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году

Другой сотрудник подразделения, Николай Ежов (путешествовал под псевдонимом "Николай Кононихин"), купил билет в столицу Австрии на 11 октября 2014 года, свидетельствует информация из баз данных. И Ежов, и Аверьянов купили обратные билеты на 15 октября.

В Bellingcat заявили, что в начале октября 2014 года Аверьянов и четыре других члена подразделения пришли в штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе в Москве, где и купили авиабилеты на различные рейсы, по которым на следующей неделе смогли добраться до чешского склада боеприпасов. Сам Аверьянов взял билеты в Вену на 13 октября 2014 года.

В чешской операции, утверждают расследователи, опосредованно могли участвовать еще два офицера ГРУ — генерал-майор Денис Сергеев и подполковник Егор Гордиенко. Целью диверсии могло стать оружие, которое планировал купить болгарский предприниматель Емельян Гебрев. На него позднее было совершено покушение тем же подразделением ГРУ, предположительно, с использованием боевого отравляющего вещества " Новичок ". Через несколько месяцев после отравления один из офицеров — Денис Сергеев — также прибыл в район неподалеку от болгарской столицы. Кроме того, его называют третьим фигурантом дела об отравлении Скрипалей в Британии.

Согласно анализу записей телефонных разговоров, генерал Аверьянов имеет прямую связь как с начальником ГРУ, так и с Кремлем. Он, под данным Bellingcat, путешествовал под псевдонимом "Андрей Оверьянов", заменив в реальном имени одну букву.

Из трекинговых данных следует, что накануне взрыва он под прикрытием выехал в Европу и затем вернулся в Москву через несколько часов после инцидента. Это была одна из двух известных операций, для которых генерал Аверьянов лично выезжал за границу.

Как говорится в расследовании Bellingcat, подготовленном совместно с The Insider, журналом Der Spiegel и чешским еженедельником Respekt , операция проходила под личным контролем генерала-полковника Андрея Аверьянова, командира войсковой части 29155 в Москве (секретное спецподразделение ГРУ).

Как минимум шесть сотрудников подразделения Главного управления Генштаба ВС, предположительно, провели спецоперацию в Чехии, которую власти республики связали со взрывом склада боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года.

Еще два сотрудника подразделения купили билеты на 10 октября с обратным вылетом на 15 октября. В отличие от остальных, они путешествовали под своими именами — Алексей Капинос и Евгений Калинин. Как отмечается в расследовании, они ехали в Будапешт под дипломатическим прикрытием — якобы доставляли диппочту в российское посольство в Будапеште.

Расследователи еще не выяснили, когда и как группа ГРУ получила доступ к складу боеприпасов, чтобы заложить взрывчатку. Однако в 9:25 утра 16 октября 2014 года склад боеприпасов N16 в Врбетице взорвался, было уничтожено 58 тонн боеприпасов, снесены десятки зданий и погибли двое сотрудников хранилища, находящегося под управлением компании Imex. Местные СМИ писали, что на взорвавшихся складах хранились боеприпасы в том числе чешской фирмы CZ Hermex, которая поставляла оружие на Украину.

Журнал Respekt отмечает, что некоторые офицеры ГРУ неоднократно бывали в Чехии в течение 2014 года. Расследователи связывают это с подготовкой операции на складах. Базы для подготовки операции могли находиться в Швейцарии и Австрии. Например, телефон одного из офицеров был зарегистрирован в сети в горном районе Шамони. Ранее западные спецслужбы нашли там предполагаемую базу материально-технического снабжения ГРУ, писала газета Le Monde.

По версии чешских правоохранителей, диверсию могли устроить двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов. Через несколько минут после взрыва склада Чепига и Мишкин сели на рейс Аэрофлота из Вены в Москву. Генерал Аверьянов и подполковник Ежов позже в тот же день вернулись в Вену и только после этого вылетели в Москву. Теперь они объявлены в розыск по подозрению в причастности к взрывам.

Петрова и Боширова Великобритания в 2018 году обвинила в отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Позднее СМИ выяснили, что за этими именами скрываются офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

В связи с расследованием дела о взрыве и причастности к нему российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием, 18 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов.

На следующий день, 19 апреля, Россия в ответ на "русский след" во взрывах объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата, приказав им покинуть страну в течение суток.

Следующим шагом Чехии может стать полная высылка всех дипломатов РФ из Праги. Об этом сообщил накануне первый вице-премьер Чехии и глава МВД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек.