Девушка дня. Трэйси Кортес, жаркая красотка, которая выбьет из вас всю дурь

Кортез 27 лет, она родилась в Аризоне, в семье мексиканских иммигрантов в те времена, когда Дональд Трамп еще не собирался строить стену на границе. В школах на юге Америки мексиканская девочка должна уметь за себя постоять, даже если у нее есть три атлетичных брата, решила Трэйси — и начала заниматься смешанными единоборствами (и немного фотографироваться у бассейна).

Ее кумиром стал один из братьев — Хосе. В ноябре 2008 он к удовольствию Трэйси побил ветерана UFC Дрю Фикетта. Но вскоре перестал выступать из-за серьезнейших проблем со здоровьем. Через три года он скончался от рака. А Трэйси Кортес сделала татуировку в его память.

"Каждый раз, когда я чувствую усталость, я думаю, черт возьми, мой брат боролся с раком и не сдавался, — вспоминает Трэйси. — А я совершенно здорова. То, что делаю, по сравнению с его мучениями — простая работа. И для меня это огромный мотиватор".

Впервые Трэйси вышла в октагон в августе 2017 года и уже во втором раунде была вынуждена сдаться сопернице. Но впоследствии не проигрывала. Свою последнюю из 9 побед она одержала несколько недель назад в Лас-Вегасе.

Однако тут не обошлось без скандала. У Трэйси был минимальный перевес для ее весовой категории (а по фото в инстаграме и не скажешь). Поэтому организаторы разрешили ей выступать лишь после того, как она согласилась передать 20% от собственного гонорара сопернице. Вот такие правила царят в боях без правил.

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