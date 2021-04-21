ПОДРОБНОСТИ | Акции в поддержку Навального прошли по всей России и некоторых городах Европы

Соратники Алексея Навального объявили о новых акциях протеста по всей стране. Митинги с требованием освободить оппозиционера назначили на 21 апреля — в тот же день, когда президент Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию. При этом в ФБК (НКО, признанное в России иноагентом) не стали ждать, когда на сайте ”Свободу Навальному” зарегистрируется 500 тысяч пользователей. Алексей Навальный держит голодовку уже почти три недели. Личный врач оппозиционера Анастасия Васильева считает его состояние здоровья критическим.