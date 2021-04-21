ВИДЕО: "Пайде" сломал "Калью" на 100-й минуте, "Левадия" победила нарвитян

Столь длительная продолжительность матча была связана с травмой голкипера "Калью" Марко Меэритса в начале компенсированного времени. Вратарь вынужден был покинуть поле на медицинской каталке.

"Пайде" продолжает единолично лидировать в чемпионате Эстонии - 16 очков. На втором месте "Левадия" (15), которая обыграла дома нарвский "Транс" - 3:2 (2:0). В середине второго тайма бело-зеленые вели в счете 3:0, но позволили нарвитянам до минимума сократить отставание.

Накануне действующий чемпион "Флора" потеряла первые очки в нынешнем сезоне, сыграв в гостях вничью с вильяндиским "Тулевиком" - 3:3. В другом матче таллиннский "Легион" победил на выезде тартускую "Таммеку" - 1:0.

Следующий тур чемпионата страны состоится 24-25 апреля. Наибольший интерес вызвает поединок "Флоры" с "Левадией".

Список лучших снайперов чемпионата Эстонии возглавляют пайдесец Хенри Аниер и Закария Бегларишвили ("Левадия"), на счету которых по 6 забитых мячей.