Чехия призвала страны ЕС и НАТО выслать "российских разведчиков из посольств"

Гамачек заявил, что 21 апреля вызовет посла РФ в Чехии, чтобы уведомить его о дальнейших шагах Праги на фоне развернувшегося дипломатического скандала.

Днем ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил обвинение в том, что "российские агенты" были ответственны за взрывы, происшедшие в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице, которые унесли жизни двух человек. По словам Бабиша, речь идет "о беспрецедентном террористическом акте на чешской территории".

Взаимная высылка дипломатов

17 апреля в отношениях между РФ и Чехией разразился беспрецедентный скандал. Прага заявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ в связи с подозрением в причастности разведки России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Власти Чехии уверены, что реакция Москвы была неадекватной и чрезмерной, и готовят свои ответные меры. Ян Гамачек, в частности, допустил еще большее сокращение численности состава посольства РФ в Праге. Власти Праги заявили о намерении отнять у посольства полгектара земли. А вице-премьер и министр промышленности и торговли Карел Гавличек заявил, что российская компания "Росатом" отстранена от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы".